已超過50萬人 蔡競辦推廣告搶新住民選票

（中央社記者葉素萍台北16日電）目前台灣的新住民已經超過50萬人，總統蔡英文競選連任辦公室今天推出最新競選廣告「台灣新驕傲」，感謝新住民為台灣帶來新的文化、新的體驗。

競辦發言人莊瑞雄、顏若芳、民進黨不分區立委參選人也是新住民代表羅美玲共同召開記者會，公布廣告影片。

顏若芳說，這支最新競選廣告影片「台灣新驕傲」，以泰語、印尼語、緬甸語、湖南話、越南語等新住民語言，再加上中文共6種語言，強調自1990年代解嚴後到現在，新住民逐步撕掉外在標籤，連結兩個家、兩個國家，表達對台灣的愛。

莊瑞雄表示，這支影片感謝新住民為台灣帶來新的文化、新的體驗，新住民和所有台灣人一樣，認真工作、努力生活，為這塊土地付出自己的青春；希望透過影片讓民眾更能了解新住民，展現正向、團結、有愛的台灣精神。

莊瑞雄補充，目前台灣的新住民已經超過50萬人，新住民子女學生也超過30萬人，是台灣非常重要的家人。日前大學法修正案三讀通過，將新住民配偶增列為特種身分學生，得以原母國學歷報考台灣的大學，協助新住民不因國籍歸化台灣，影響升讀大學權益。蔡總統努力推行新南向政策，顯示對東南亞國家的重視，同時也以各種不同的政見照顧新住民，希望他們獲得最好的照顧。

新住民代表的羅美玲則是細數蔡總統任內推動新住民政績，包括，擴大新住民發展基金補助、開設新住民子女產學專班、增設新住民語文教學、外籍移工重新入台更便民等措施。

顏若芳呼籲對手陣營，無論是總統候選人韓國瑜所說的「來了一堆雞」，或是副總統候選人呼籲新住民不要投給「沒結婚沒生小孩的蔡英文」，都是充滿歧視的態度和語言，讓選舉失去高度和格調，更不利台灣人民團結在一起，希望最後的選戰不要再發生類似事情。

另外，YouTuber波特王日前與蔡總統拍片遭中方打壓。

莊瑞雄接受媒體訪問指出，在台灣自己的國家，把台灣自己元首稱呼為總統，卻不見容於中國當局，「看起來也很奇怪」，雖然是波特王與廠商之間的解約，但重點是「背後廠商是不是有那麼大的壓力？」這也讓台灣民眾覺得在台灣民主自由是稀鬆平常的事，但在中國社會是非常稀奇的事。

媒體也問到，選前之夜，凱道路權被蔡競辦「秒殺」。

莊瑞雄說，台北市任何大型活動路權取得，遊戲規則行之有年，「說競辦去秒殺，這個比較難想像，畢竟莊家現在是台北市政府」，大家都是按程序申請。（編輯：紀淑芳）1081216