網傳選票寫字可防被作票 韓辦二度報案追查

（中央社記者黃麗芸台北16日電）日前有網友流傳在選票上寫「韓」或「韓國瑜」等字樣才不會被作票的假訊息，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室日前報案後仍未停歇，韓辦總發言人王淺秋今再度到北市警局報案。

王淺秋10日到台北市警察局刑事警察大隊報案，她當時受訪時表示，近來網路出現貼文，內容教導民眾若支持韓國瑜的話，就要在選票上寫上「韓」或「韓國瑜」等字樣，才不會被作票，但這會造成選票失效，明顯是假訊息，希望警方協助找出這些網路帳號，將這些惡意且意圖影響選情者繩之以法。

事隔近一週，王淺秋今天下午再度到市刑大報案，她表示，繼上回來警局報案後，警方尚未回覆相關辦案進度，但現在網路上又出現另一名網友將上述假訊息做部分修改，但一樣呼籲韓粉若要避免韓國瑜被做掉，就要在投票時於選票上加註名字，同樣是惡意誤導，涉嫌違反選罷法相關規定。

王淺秋說，這不是為告而告，因仍有許多人搞不清楚法律問題，以為假傳網路訊息只要罰錢了事，但選罷法最重可處5年有期徒刑，報案是要遏止大家做不實傳播，針對此新個案，希望警方盡速追查揪出涉嫌網友，不要讓惡意訊息再傳播、影響選情。（編輯：李亨山）1081216