總統大選倒數 劉泰英：應提影子內閣說服選民

台灣綜合研究院創辦人劉泰英17日出席「2020年台灣及主要國家經濟展望」研討會時，被問到總統大選相關議題時，先笑說學經濟的不太會講這種事，不過接著表示，候選人應該要提出影子內閣。中央社記者吳柏緯攝 108年12月17日

（中央社記者吳柏緯台北17日電）2020年總統大選剩下不到一個月，台灣綜合研究院創辦人劉泰英今天指出，三陣營都未提出影子內閣，讓選民無法確認未來政府如何落實政見。

劉泰英今天出席台綜院「2020年台灣及主要國家經濟展望」研討會前受訪表示，總統選舉並不單單只是選出總統與副總統，更重要的是選出執政團隊，如果候選人當選後才開始到處找執政團隊，對於選民的損害很大。

劉泰英指出，從前總統陳水扁開始，歷任總統任內的行政院長更替速度很快，甚至一年就換人，如此一來政策難以延續。

劉泰英強調，雖然台灣是總統制，但是總統候選人一定要仿效國外，設置影子內閣，讓選民知道你要用那些人、政見與政策未來是由誰執行。劉泰英以前總統李登輝任內的南向政策為例，強調當初自己就是執行政策的人。

他強調政見不該淪為選舉支票，選完就忘了。

近期遠東航空停飛，外界將矛頭指向董事長張綱維。劉泰英表示，張綱維是他的朋友，但當初張綱維出面接手面臨財政危機的遠航時，就認為以張綱維的財力，要扛下遠航是非常辛苦的工作。

劉泰英感嘆，張綱維沒有好的團隊協助，加上資金出了問題，遠航才演變成今天的局面。（編輯：鄭雪文）1081217