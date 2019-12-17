菲媒頭版報導 總統大選前台北力抗北京施壓

（中央社記者陳妍君馬尼拉17日專電）菲律賓商業大報14日頭版頭條報導，北京當局加強對台施壓，試圖影響明年一月的總統大選。在總統蔡英文領導下，台北學會藉由強化政治、經濟和安全基本面來擺脫困境。

菲律賓全國商業性第2大報「商業鏡報」（BusinessMirror）記者12月1日到5日受邀訪台，14日以「持續施壓，持續抵抗」為題在頭版頭條和二版刊登這篇報導。

報導引述大陸委員會副主任委員陳明祺說，中國對台灣的壓力包括挑釁、網路攻擊等，甚至向台灣居民提供假新聞。

他說：「中國如今變得更加挑釁，但台灣不會向（中國）共產黨屈服。」

陳明祺說，台灣重視民主、人權、言論自由和法治，這些原則是台灣跟中國不同之處，「我們希望維持民主的生活方式」。

他表示，中國政治領袖和中共把台灣視為代罪羊，以宣洩他們對中美貿易戰和香港緊張局勢的挫敗感。

陳明祺說，中國在政治、經濟、外交上對台施壓，手法包括軍事恫嚇，台灣正強化政治、經濟和軍事方面，在不挑釁的前提下應對北京施壓。

隨著中國崛起，北京的干預和滲透策略對美國、澳洲和其他國家都是一種警訊。

國防安全研究院助理研究員吳俊德說，隨著台灣進入大選期間，中國對台灣的網路攻擊已增加並加劇，但這些攻擊都被發現並擋下。

國防安全研究院預測，中華民國總統和立法委員選舉前兩週，中國網路攻擊將達到高峰，目標是影響蔡總統當選機會並影響選民。

吳俊德說，蔡總統2016年就職一年之後，中國對台網路攻擊增加，平均每月3000萬次，其中半數以上來自中國政府及其贊助的團體。

報導說，在國防領域，台灣正添購更多武器設備；外交方面，受一中政策影響，台灣僅剩15個邦交國，但正透過交流、雙邊合作及企業間活動以建立台灣的國際網絡。

中華民國高等政策研究協會祕書長楊念祖說，外交努力需要時間才能取得具體成果，但在強大經濟實力、政府體制和嚴格遵循普世認同的人權與自由之下，台灣正朝這方向努力中。（編輯：郭中翰）1081217