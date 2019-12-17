楊瓊瓔請辭參選 洪慈庸直播回應指為時已晚

（中央社記者趙麗妍台中17日電）無黨籍立委洪慈庸今天晚間透過直播回應台中市副市長楊瓊瓔辭職參選，洪慈庸表示，楊瓊瓔利用行政資源來選舉，總質詢期間在地方跑選舉行程，選情不樂觀才辭職，為時已晚。

台中市立委第3選區（潭子、大雅、神岡、后里），洪慈庸爭取連任，楊瓊瓔獲國民黨徵召後並未立刻請辭，今天晚間9時15分，她在臉書發文宣告辭職，全面投入選戰，洪慈庸晚間10時在臉書開直播線上作出回應。

洪慈庸表示，去年盧秀燕當選台中市長後，楊瓊瓔入府擔任副市長，但楊瓊瓔有7成多的行程都集中在潭子、大雅、神岡、后里地區，根本為了今年的立委大選當副市長，一心想著選舉，難怪市政不會好，還引發市議員質疑而在市議會提出質詢。

洪慈庸說，政務官為市長派任不是民意所選，要參選不是請假就好，應要辭去職務，「才是公平公正的選舉」，但楊瓊瓔接受徵召後仍不辭職，網路、地方出現許多批評，包括楊的支持者，現在選情不樂觀她才請辭，「為時已晚」。

洪慈庸表示，地方上對帶職參選很反感，認為楊瓊瓔是否眷戀職位，沒選上還是可繼續當副市長，加上她利用行政資源辦活動，來增加曝光機會，除領公帑選舉，又可領年終獎金。

台中市議會12月5日至17日召開定期會總質詢，洪慈庸再批，總質詢期間，楊瓊瓔都在地方老人會、公祭等行程。洪慈庸質疑說：「楊瓊瓔口口聲聲說重視市政，市政總質詢沒有這些行程重要嗎？」

接著，洪慈庸三問楊瓊瓔，作為國民黨一員是否可接受吳斯懷列在不分區名單？國民黨主席吳敦義主張簽署和平協議，這也是她支持的主張嗎？如果進入立法院會投下和吳斯懷一樣的票嗎？

選戰倒數25天，洪慈庸說，面對楊瓊瓔辭職，她還是會維持自己的步驟，雖然這場選戰不好打，但在任何宣傳上她都會用正面的方式，呼籲選民在1月11日記得返鄉投票，做出正確的決定。（編輯：林治平）1081217