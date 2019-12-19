遭指拿發票要柯辦沖銷 林錦昌：違背事實將提告

（中央社記者鄭景雯台北19日電）喜樂島發言人張君瑜指文總秘書長林錦昌2014年為柯文哲效勞，在柯當選市長後，曾拿4張連號發票要柯辦吐2200萬元自行沖銷。林錦昌今天發聲明說，內容違背事實，將委請律師提告。

文化總會與觀光局共同主辦「來去總統府住一晚」活動，在社群上引發關注，日前卻遭喜樂島聯盟質疑，要求文總公布邀請網紅價碼與經費來源。昨天張君瑜也在臉書表示，林錦昌2014年曾為柯辦效勞，在柯文哲當選市長後，曾拿出4張連號發票，要柯辦吐出新台幣2200萬元，要柯辦自行沖銷。

文總秘書長林錦昌今天發聲明稿表示，「內容完全違背事實，事涉個人名譽及文總形象，本人絕不姑息，將委請律師正式提出告訴。」他也呼籲媒體勿跟隨這種惡質的選舉操作，以訛傳訛、錯誤報導。

林錦昌表示，2014年3月，他曾受柯文哲邀請，參與協助台北市長競選，「當時與柯醫師協定的先決條件為，在選舉過程中『不掛名、不碰錢』。」

林錦昌強調，「2014年台北市長選舉，自始至終本人從未拿過任何一張單據、請領任何一筆選舉經費。此一過程實情，柯文哲應可佐證。」

聲明也指出，本屆文化總會自2017年3月接任以來，致力於提升台灣文化實力，耕耘在地、連結國際，「過去2年多來，文總同仁的努力頗受肯定，協同文化人士及社會各界推動各項業務可受公評。 」

林錦昌表示，文總是民間社團法人，年度工作計畫、預算、決算依法都經執委諮委會議及會員大會審查通過，並受主管機關監督。歷任總統依循慣例出任會長，為榮譽職務，代表對文化的重視。

他強調，文總非屬政府組織，執委、諮委、會員皆含括社會各界及朝野政黨，「文化總會從不為特定政黨服務，推動各項文化事務也與任何選舉無關。」

文總也提供2017年3月至2019年執行的工作內容，包括「新活水」雜誌復刊、漢字說故事II動畫、看見齊柏林特展、「匠人魂」影片拍攝、總統文化獎、台灣英雄感謝有你大遊行、城南有意思、Taiwan Plus 文化台灣、祈求吉慶-總統府古蹟建築光雕展演、職棒30無人出局展覽、五四運動100週年：中國大陸民主發展的反思圓桌論壇、2019台北霞海城隍文化節、社會創新黑客松計畫等。（編輯：張雅淨）1081219