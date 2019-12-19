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被控帶職參選坐領乾薪 謝淑亞競總：民進黨也有

最新更新：2019/12/19 17:16
民進黨雲林縣黨部19日召開記者會，批雲林縣副縣長、雲林縣第2選區立委參選人謝淑亞帶職參選，坐領乾薪。（民進黨雲林縣黨部提供）　中央社記者姜宜菁傳真　108年12月19日
民進黨雲林縣黨部19日召開記者會，批雲林縣副縣長、雲林縣第2選區立委參選人謝淑亞帶職參選，坐領乾薪。（民進黨雲林縣黨部提供）　中央社記者姜宜菁傳真　108年12月19日

（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）民進黨雲林縣黨部今天召開「爽拿人民納稅錢選舉，謝副縣長妳還要撐多久？」記者會，多名民進黨雲林縣議員批雲林縣副縣長、雲林縣第2選區立委參選人謝淑亞帶職參選，坐領乾薪。

謝淑亞競選總部以新聞稿方式回應，副總統候選人賴清德2010年以立委身分選台南市長、2014年交通部長林佳龍，當時以立委身分參選台中市長等諸多例子都是事實，請對方陣營要說別人之前先檢討自己。

另針對民進黨雲林縣黨部指控，謝淑亞請公差假跑選舉行程，謝淑亞競選總部解釋，謝淑亞有33年的公務人員生涯，擁有法定的休假日、公差假，都是她的權益，並不是因為選舉才請假。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜指出，謝淑亞每個月薪水新台幣12萬元且有4萬元特支費，昨天立委選舉抽號次，謝淑亞還請公差假，謝淑亞不願請辭副縣長參選，連跑選舉行程都用「公差假」，濫用行政資源。

雲林縣議員蔡岳儒說，根據縣府人事處差勤紀錄，謝淑亞12月迄今請了10天休假、3天公差假，加上5天的周末假期，謝淑亞12月還沒有到縣府上過一天班，坐領乾薪。（編輯：陳俊碩）1081219

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