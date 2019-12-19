卓榮泰游錫堃雲林輔選 稱讚劉建國專業

（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）民進黨主席卓榮泰和前行政院長游錫堃今天先後到雲林縣，陪同雲林縣第2選區民進黨立委參選人劉建國以車隊掃街拜票，懇請民眾集中選票，讓民進黨國會過半，守護台灣主權。

卓榮泰和劉建國在西螺鎮社口福天宮祈福，隨後在黨職人員陪同下進行掃街拜票，並與西螺地區民眾舉行座談會。

卓榮泰接受媒體聯訪時表示，劉建國和雲林縣第1選區民進黨立委參選人蘇治芬守住台灣民主的防線，劉建國和蘇治芬是最強的衛冕者，雲林2席立委非常重要。

卓榮泰稱讚劉建國是認真、專業的立委，長期關心雲林縣生態、環保等議題，而蘇治芬的選情往更好的方向發展，「守住台灣民主防線，2020守住雲林」。

卓榮泰與地方座談時提到，總統候選人蔡英文和副總統候選人賴清德在黨內初選雖然競爭激烈，但現在兩人聯手合作，且黨內不分區立委提名人四處輔選，可見民進黨展現團結氣勢。

卓榮泰懇求民眾集中選票，讓民進黨國會過半，守護台灣主權。

游錫堃晚間陪同劉建國車隊掃街，游錫堃稱讚劉建國在國會表現優異，連續每個會期都被評鑑為優秀立委。（編輯：陳俊碩）1081219