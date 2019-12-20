張博雅：108年彈劾28人 海委會4人最多

（中央社記者陳俊華台北20日電）監察院長張博雅今天表示，民國108年通過18件彈劾案，彈劾28人；依各中央機關被彈劾人數，以海洋委員會暨所屬機關4人最多，其次為行政院、國防部及法務部暨所屬機關各2人。

張博雅今天帶隊赴行政院巡察，她說，立法院10日三讀通過監察院國家人權委員會組織法，因人權涉及範圍廣泛，未來兩院關係會更密切，「不只是忠孝東路一段1號、2號之別」。

張博雅帶領監察委員赴行政院巡察，行政院長蘇貞昌率部會首長就108年施政重點工作進行簡報，再由張博雅針對監察院108年調查、彈劾、糾舉、糾正、審計等職權行使結果，作綜合性說明後，續由監察院各委員會召集人或推派委員，就委員會專案檢討議題發言，並請蘇貞昌及相關部會首長即席答復。

張博雅致詞時說，12月10日監察院國家人權委員會組織法已經在立法院三讀通過，因人權涉及範圍非常廣泛，監察院、行政院關係會更密切，未來也將有更多機會，「不只是忠孝東路一段1號、2號之別」。

張博雅表示，基於五權分立原則，監察權是政府施政的外控機制，監察院近年來針對行政機關涉有違失的工作及施政，或對中央及地方公務人員違法失職案件，進行調查，例如「勞保基金財務岌岌可危」、「駐大阪辦事處蘇處長自殺案」、「普悠瑪列車翻覆造成重大傷亡」等社會關注的重大案件，所提出調查報告也常被外界做為檢視行政機關施政的重要參考。

張博雅表示，期望行政院、監察院在五權憲法體制下，分就不同權責領域一起努力為國家廉能、人權保障奉獻心力，更符合民眾期望。監察院這次巡察行政院，彙總108年的調查、糾正、巡察、民眾矚目議題，或審計部審計各部會財務及績效等各項建議意見，期望行政院督促各部會研究改進，並列管追蹤、切實解決。

張博雅說，根據監察院統計，108年通過18件彈劾案，彈劾人數有28人，彈劾違法失職態樣大多是違反政府風紀及貪瀆為主共計9案，約占5成；依各中央機關被彈劾人數，以海洋委員會暨所屬機關4人為最多，其次則為行政院、國防部及法務部暨所屬機關各2人。

張博雅說，要再次提醒各機關首長，應每年向所屬人員加強宣導法制觀念，以避免讓民眾對公務員有違法、貪瀆的不良觀感，嚴重減損人民對政府信任感。

張博雅表示，糾正案部分，到昨天為止通過173案次，其中行政院暨所屬機關總計被糾正124案次，各縣市政府暨所屬機關被糾正49案次；又以經濟部暨所屬機關22案次最多，其次是衛生福利部暨所屬機關16案次、教育部暨所屬機關12案次。

她說，監察委員在調查時經常發現，行政機關辦理業務所依據的法律或規定，常因環境變遷或是人權保障未臻完善，而與社會環境顯有脫節，會造成行政機關表面上依法行政，卻仍引發民怨，建議應儘速檢討修正的法規計有60項，其中19項已修正。（編輯：蘇志宗）1081220