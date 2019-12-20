跨黨派前線公布首支競選廣告 蔡總統影片力挺

（中央社記者王揚宇台北20日電）由尋求連任的無黨籍立委洪慈庸、林昶佐等人組成的跨黨派連線「前線」，今天公布首支2020競選廣告，總統蔡英文也力挺參與拍攝，訴求「我們是人民的前線，我們是國家的前線」。

洪慈庸、林昶佐與台灣基進台中市第2選區立委參選人陳柏惟10月7日舉行記者會，宣布成立跨黨派連線「前線」，而民進黨台北市、新北市立委參選人吳怡農及賴品妤也於11月19日召開記者會，宣布加入「前線」。

洪慈庸、林昶佐與陳柏惟今天共同召開記者會，公布「前線」第一支2020競選廣告「守護台灣，我在第一線」；影片中，除了以香港現狀強調台灣是民主自由的前線，蔡總統也參與拍攝，並表示「我們是人民的前線，我們是國家的前線」。

前線召集人洪慈庸表示，這一次和蔡總統合推競選影片，可以展現出前線成員和蔡總統跨黨派希望團結台灣的意志，而選戰已進入白熱化階段，對於國民黨陣營最近攻擊女性、歧視女性的發言，讓她非常鄙視，呼籲大家都要站到第一線，守護台灣及給下一代更好的未來。

林昶佐指出，不只台灣，這幾年中國企圖滲透全世界的自由民主制度，每個民主國家都正在思考，如何阻擋這個態勢，在這關鍵時刻，台灣必須做出正確選擇，也呼籲明年選舉一定要站出來投票，才能真的讓前線5名成員進入立法院。

陳柏惟說，台灣跟中國沒有共識，不能以國民黨的九二共識為共識，希望透過這次選舉讓人民知道，台灣跟中國不一樣，「我們跟九二沒共識」，也是這次選舉的重中之重。（編輯：蘇志宗）1081220