高雄挺韓罷韓21日遊行 宋楚瑜籲雙方克制

（中央社記者蔡智明雲林縣20日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天在雲林表示，台灣民主發展的可貴，在於沒有發生流血事件，針對明天高雄挺韓、罷韓遊行，呼籲雙方克制，不要兩輛火車對撞。

宋楚瑜今天上午走訪雲林縣復健青年協進會圓夢庇護工場，受到「汪洋中的一條船」作者鄭豐喜遺孀吳繼釗及協進會理事長林淑英等人歡迎。

宋楚瑜接受媒體聯訪表示，昨天美國在台協會台北辦事處處長酈英傑去看他，他特別提到，「台灣的民主是全世界民主國家的楷模，從來沒有流過血」。他呼籲，民進黨與國民黨明天這兩輛火車不要對撞，不要讓選舉流血，造成台灣蒙羞。

針對立法院制定「反滲透法」，宋楚瑜則說，民進黨在搞情緒勒索，造成所謂亡國感（芒果乾），台商在大陸上有200多萬人，怎麼查他們是否違法。一個法令不能執行的話，徒然傷害政府的威信。

宋楚瑜表示，現在我們有國安五法，如果覺得還有甚麼漏洞，是要由行政院跨部會一起共同提出法案。但是現在的情況是「爆衝」，民進黨黨團提案，沒有經過詳細的討論，變成立法跟行政脫鉤，這種做法非常不可取。

宋楚瑜下午至嘉義縣愛之味股份有限公司參訪，再度提到他對明天高雄遊行的擔憂，看到民進黨與國民黨這樣的正面衝突與對立，他連說了三次「我們是同胞不是敵人」。他呼籲，選舉要理性，不要造成任何的紛擾。（編輯：陳俊碩）1081220