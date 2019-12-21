蔡總統輔選鄭朝方 讚代表年輕世代聲音

（中央社記者魯鋼駿新竹縣21日電）總統蔡英文今天表示，民主進步黨立法委員參選人鄭朝方代表年輕世代聲音，更是守護下一代最佳代表。

鄭朝方公元2018年選新竹縣長時辦「童趣方城市」活動獲迴響，這次選新竹縣第2選舉區（竹北市東區、竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉與五峰鄉）立委，延續遊具辦「耶誕方城市」，邀蔡總統與內政部長徐國勇等到場同樂。

蔡總統表示，鄭朝方建立的「新政治美學」品牌形象非常成功，見識到群眾魅力，成功吸引年輕、科技族群攜家帶眷參加，很難能可貴，令她大開眼界。

蔡總統說，鄭朝方走出風格，生硬政見也闡述得非常生動活潑，真正關心下一代，會是非常棒的教育立委；鄭朝方的支持度、看好度與欣賞度都很高，相信能帶給年輕人與下一代希望，她允諾未來鄭朝方在國會爭取地方發展建設與福利時會全力相挺。

鄭朝方說，童趣方城市、耶誕方城市跳脫傳統競選模式，落實他堅持的「新政治美學」，讓小小公民也能在正向政治參與中有些收穫。

鄭朝方表示，未來會做稱職的「教育立委」，致力孩子教育議題與幼兒政策發展與福利，全面照顧孩子成長環境與教育品質，用新世代思維注入台灣教育新力量，創造更多孩子笑容與希望。（編輯：李明宗）1081221