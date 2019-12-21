挺韓罷韓齊遊行 蔡壁如：這是台灣可愛的地方

選舉進入倒數階段，台灣民眾黨啟動「台灣大眾走」活動，21日由不分區立委被提名人蔡壁如（前左3）領軍到屏東，從潮州走到東港再走到屏東市，途中並到東港東隆宮參拜。（台灣民眾黨提供） 中央社記者郭芷瑄傳真 108年12月21日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）台灣民眾黨「台灣大眾走」第3天，今天來到屏東，由列名不分區立委名單的蔡壁如領軍，對於下午挺國民黨總統候選人韓國瑜與罷韓遊行一起登場，蔡壁如說，這是台灣可愛的地方。

台灣民眾黨「台灣大眾走」今天在屏東縣潮州鎮、東港鎮和大鵬灣國家風景區和屏東市遊街爭取政黨票，針對媒體詢問挺韓和罷韓遊行一起在高雄登場，蔡壁如說，這正是台灣可愛的地方。

台灣民眾黨同時預告，明天白色力量將挺進高雄市，下午5時在台糖物流園區的白色耶誕電音嘉年華，台北市長柯文哲和學姐黃瀞瑩都會到。

出身屏東縣鹽埔鄉的蔡壁如帶著7名民眾黨列名不分區立委的參選人到潮州市場拉票外，並品嚐潮州美食小吃，下午進入東港鎮，到東隆宮參拜後轉往大鵬灣國家風景區，晚上到屏東市。

蔡壁如說，昨天到台東，今天到屏東，都看到農村人口老化和觀光低迷問題，在屏東也看到年輕人就業和農產產銷問題，農業政策需要一些很大的改變，才能達到平衡，會在政策上提出解決方法。

名列不分區第2的中山大學社會科學院長張其祿說，人民要的沒有那麼複雜，不過就是要過好生活，但目前看到的是藍綠兩黨只在談意識型態鬥爭和權位爭奪，國家治理和人民福祉是民眾黨最期待的，希望藉由民眾黨出來，改變人民的生活。（編輯：陳俊碩）1081221