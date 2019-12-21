賴清德苗栗輔選 籲鄉親站出來捍衛民主

民進黨21日在苗栗縣舉辦造勢大會，黨副總統候選人賴清德（前左2）出席向支持者推薦苗栗兩名立委參選人羅貴星（前左）、徐定禎（前右2），呼籲鄉親相挺，共同捍衛台灣主權與民主。中央社記者管瑞平攝 108年12月21日

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）民進黨今天在苗栗舉辦造勢大會，民進黨副總統候選人賴清德出席表示，苗栗需要改變，台灣更需要苗栗，呼籲鄉親站出來相挺，共同捍衛台灣主權民主。

民進黨今天下午在竹南鎮舉辦「2020台灣要贏苗栗造勢大會」，為尋求連任的總統蔡英文及苗栗縣第1選區（海線）立委參選人羅貴星、第2選區（山線）立委參選人徐定禎拉抬聲勢，副總統陳建仁、立法院副院長蔡其昌、桃園市長鄭文燦等人出席助講，吸引逾千名支持者到場參與，聲勢浩大，傍晚賴清德在2名立委參選人陪同下進場，受民眾夾道歡迎，場面熱烈，「凍蒜」聲不絕於耳。

賴清德表示，苗栗縣很罕見，台灣民主運動幾十年，縣長沒有政黨輪替過，立委在單一選區制度施行後也一直是國民黨籍擔任，「如果他們做得好，為何縣政評比會在全台敬陪末座，財政會如此困難」，若非蔡總統，縣府人員恐怕拿不到薪水。

賴清德指出，為了苗栗的未來，一定要改變。他向選民推薦羅貴星熱心公益，基層做起、關心弱勢，更重視地方建設及石虎保育，推動自治條例；另外，讚揚徐定禎做事認真，在頭份市長任內，還清債務，還留下盈餘，頭份市長政績有目共睹，呼籲鄉親支持「2號勝利連線」幫助羅、徐進入國會協助苗栗縣進一步發展。

賴清德強調，這場選舉，蔡總統已說是守護主權捍衛台灣民主的選舉，不分藍綠，過去國民黨說九二共識一中各表，但這話早已被習近平公開打臉，不可能有中華民國存在的空間，「台灣絕對不能做第二個香港，西藏的下場就是借鏡」。

「我們一定要獨立自主，我們要做台灣的主人」，賴清德說，台灣需要苗栗，捍衛台灣主權、維護民主，需要苗栗鄉親相挺，民主、人權、自由需要苗栗鄉親一起站出用選票捍衛。（編輯：張芷瑄）1081221

民進黨21日在苗栗縣舉辦2020台灣要贏造勢大會，立法院副院長蔡其昌等黨內重要人士陸續登台助講。中央社記者管瑞平攝 108年12月21日