國民黨質疑會晤統戰部長 賴清德籲勿混淆視聽

民進黨副總統候選人賴清德（中）23日下午在黨籍台北市立委參選人阮昭雄（右2）與台北市議員王閔生（左）陪同下前往寶藏巖參拜。中央社記者林俊耀攝 108年12月23日

（中央社記者蕭博文台北23日電）韓國瑜競選副總幹事周錫瑋今天質疑民進黨副總統候選人賴清德是否曾赴上海私下會晤上海統戰部長沙海林。賴清德表示，當時以台南市長身分訪問中國做城市交流，籲勿混淆視聽。

國民黨總統候選人韓國瑜競選副總幹事周錫瑋今天召開記者會，質疑賴清德2014年6月會晤上海市長楊雄，是否為國台辦安排、有無私下會晤上海統戰部長沙海林。

賴清德下午陪同民進黨台北市第8選區（文山、南中正）立委參選人阮昭雄於寶藏巖參香後，接受採訪做上述表示。

賴清德說，當時他是台南市長，主辦畫家陳澄波120歲冥誕的3國5城市巡迴展，因此代表台南市到上海市主持開幕典禮，所見到的人除了上海市市長楊雄，其他都是市府層級的人，而且全程公開。

他說，拜訪誰固然是個問題，但更重要的是有沒有守住台灣的尊嚴、兩岸對等的地位，「你今天進入中聯辦，跟我進入上海市政府怎麼能夠相提並論」，希望國民黨不要打泥巴仗，也不要混淆視聽。

媒體問，如何看待韓國瑜以反貪腐對抗民進黨的主權牌，賴清德說，韓國瑜若要證明自己的清廉，大可把社會對他的質疑公開透明，但社會大眾絕大多數人都無法接受韓國瑜的說明，「要刮別人的鬍子，先刮自己的鬍子」，恐怕才是正確的說法。

至於日本前駐台代表沼田幹夫昨天談到台灣明年1月總統大選選情時認為，民進黨與國民黨候選人票數差距可能是5個百分點或以內。賴清德認為，這正足以證明票沒有開出來並不知道結果，即便民調目前領先，仍不能夠大意，呼籲選民一定要出來投票。（編輯：李亨山）1081223