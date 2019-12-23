常被質疑失言 張善政：請抓重點勿曲解

國民黨副總統候選人張善政（中）近日發言讓外界質疑是否不夠精確，他23日受訪呼籲大家不要曲解他的意思，請抓他說話的重點，要聽他所說的真正意思是什麼。中央社記者謝佳璋攝 108年12月23日

（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨副總統候選人張善政近日發言，讓外界質疑是否不夠精確，他今天說，大家不要曲解他的意思，請抓他說話的重點，要聽他所說的真正意思是什麼；而他也坦言的確累了，但累到明年1月11日，會有好結果。

有媒體報導，張善政昨天到新北市輔選國民黨立委參選人羅明才時說，「請你們一票拉十票、一票拉一百票，跟大家講說在別的地方，票要投給民進黨的區域立委」。張善政受訪時指出，他是說不要投給民進黨，但有人聽成是票給投給民進黨。

張善政說，大家不要曲解他的意思，請抓他說話的重點，像是他剛說到的228電影題材，不知道是不是又有媒體要說他要拍228題材，但他的意思是藝術不要被政治所左右，即便拍228這種題材，也要能夠客觀陳述史實，不要將政治意識放進去。

張善政坦言，大家說他累了，他的確是累了，現在每個參選的人都累了，但累到明年1月11日，會有好的結果，他強調，大家在聽他說話時，不要去抓一兩字挑毛病，要聽他所說的真正意思是什麼。

此外，媒體也問到，前立法院長王金平說會幫國民黨立委輔選，這是否表示王金平將會歸隊，日後是否有機會與國民黨總統候選人韓國瑜合體。張善政說，王金平一輩子都是國民黨，所以到了這關鍵時候，一定體會到進來幫忙，絕對對國民黨、韓國瑜有幫助，所以非常高興。（編輯：蘇龍麒）1081223