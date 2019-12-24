沼田幹夫估蔡韓票數差距 蔡正元：很合理且縮小中

（中央社記者王承中台北24日電）國民黨副秘書長蔡正元今天表示，日本前駐台代表沼田幹夫判斷國民兩黨總統候選人票數差距不到5個百分點，這很合理，且雙方差距縮小中；黨內評估不分區席次合理範圍在13到15名之間。

沼田幹夫22日應日本李登輝之友會邀請在東京演講，談到台灣明年1月總統大選選情時認為，民進黨與國民黨候選人票數差距可能是5個百分點或以內。

蔡正元上午在國民黨中央黨部接受媒體訪問，有媒體詢問怎麼看國民黨總統候選人韓國瑜跟總統蔡英文的民調差距已經達30個百分點。

蔡正元指出，連跟蔡總統關係密切的沼田幹夫都不相信；日本過去曾統治台灣50年，有深入布點，判斷蔡韓兩人差距可能不到5個百分點，這很合理，而且差距還在縮小中。

對於不分區立委席次的評估，蔡正元表示，黨內對於安全名單都有密切觀察跟評估，目前國民黨的氣勢從谷底翻身，認為合理的席次範圍是13到15名之間。

此外，前總統馬英九洩密案無罪確定，監察委員陳師孟擬約詢北院承審法官惹議，蔡正元在臉書發文呼籲「下架陳師孟」。

蔡正元指出，陳師孟赤裸裸干預司法，公開表達要查辦判藍無罪、判綠有罪的法官，成何體統。若覺得法官判決有誤，應拿出證據理性討論，陳師孟身為監委，已經是毀憲亂政。

蔡正元表示，因為陳師孟有任期保障，所以要下架陳師孟，要先下架民進黨立委，若國民黨在立法院是絕對多數，就可以發動對陳師孟的譴責，也可逼迫監察院對陳師孟提起彈劾，彈劾監委在憲法上行得通，但還沒有執行過。

媒體詢問，推動「下架陳師孟」是否是要抗衡民進黨推動的「下架吳斯懷」。蔡正元指出，陳師孟曾任台北市副市長、總統府秘書長、民進黨副秘書長，地位超過小小的不分區立委，兩人不可同日而語，只是純粹針對陳師孟的行為已違背監委應有的風範。（編輯：謝佳珍）1081224