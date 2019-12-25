新黨提青年住宅政策 主張前10年還息不還本

（中央社記者范正祥台北25日電）新黨今天提出「以租養房」青年住宅政策概念，主張檢討釋出閒置公有地，由各縣市政府訂出建造青年住宅社區、購屋及入住標準，青年購置不用繳頭期款，前10年還息不還本。

這場青年住宅政策倡議說明，新黨安排在僑福建設舉行。僑福建設董事長黃偉華本身是新黨全委會顧問，他說，「青年」等於「國本」，「青年安定」等於「鞏固國本」，「青年住宅」等於「提供根本」，青年成家社會才能安定、國家才有未來。

談及「以租養房」青年住宅政策概念，新黨發言人王炳忠表示，這是新黨主席郁慕明所提構想，希望新黨進入立法院後推動，讓這樣的青年住宅政策得以施行。

王炳忠指出，目前各縣市依「住宅法」規定推出的社會住宅，普遍都是3年為期，時間到了就不能再租，除非特殊情況才可以延期，但最後得到的還是失落的感覺。

他說，如何實現「以租養房」青年住宅，可檢討全台閒置公有地，釋出作為建造青年住宅社區用地，將青年住宅購屋制度化，相關銀行、尤其公股銀行配合優惠貸款，讓青年從入住的第一刻起就實際是房子的主人，不用繳頭期款，前10年還息不還本，以內湖為例，18坪每月約付新台幣1萬4000元，10年之後再開始償還本息。

王炳忠表示，「以租養房」青年住宅如能實現，青年購置之後，前10年只要還貸款利息給銀行，類似每個月繳房租，但不再是無法回收，而是「養自己的房」。

記者會上，黃偉華也帶領媒體現場參觀由僑福建設協助打造的18坪青年住宅樣品屋，他說，只要相關政策配合，完全可以根據同一標準在各地建造青年住宅社區。

黃偉華表示，他在與郁慕明交流商討的過程中，了解新黨希望推動青年住宅的概念後，協助打造18坪的青年住宅樣品屋，好好規劃是可以住得既實用又有美感。

黃偉華評估，「以租養房」青年住宅在台灣有實現的可能性，這項倡議值得參考。他也歡迎各界能夠提出更多好想法，一起幫助青年達成「住者有其屋」。（編輯：張均懋）1081225