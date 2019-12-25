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朝天宮董事長蔡咏鍀：絕對給蔡總統感到溫暖

最新更新：2019/12/25 15:15

（中央社記者王淑芬、蔡智明高雄25日電）2020選戰打得激烈，各地指標性的宮廟支持動向受關注。北港朝天宮董事長蔡咏鍀今天說，這次選舉「絕對會給蔡總統溫暖」。

王金平今天出席在佛陀紀念館舉行的「世界神明聯誼會」，蔡咏鍀也在場並接受媒體聯訪。被問到是否接受韓陣營請託？蔡咏鍀並未表明，只說「後續你看我的行程就知道了」。

提到國民黨總統候選人韓國瑜日前赴朝天宮參拜，蔡咏鍀說，選舉有政黨黨籍取向，也有選比較喜歡的人，有的選交情，有的是人情包袱，什麼都有啦，「所以選舉個人立場絕對不是代表朝天宮誰挺誰」。

提及對蔡總統的支持，蔡咏鍀說，總統來拜訪多次，最近一次是921大地震20週年時，當時蔡總統告訴他希望帶著媽祖的祈福去災區。而且他與蔡總統同姓「蔡」、是本家，所以當然要祝福蔡總統，而且「絕對會給蔡總統感到溫暖」。

北港朝天宮一向被視為雲林信仰中心，無黨籍的蔡咏鍀也與前雲林縣長張榮味有不錯交情。這次總統大選，張榮味的妹妹、國民黨籍縣長張麗善表態挺韓；張榮味的女兒張嘉郡代表藍營第一選區參選立委，對壘尋求連任的民進黨老將蘇治芬。

反之，總統蔡英文造訪雲林時，蔡咏鍀「全程陪同」連跑4個行程，相較近日才與「雲林女婿」韓國瑜會面，且短暫交談，遭地方解讀明顯與挺韓的張派不同。（編輯：孫承武）1081225

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