備戰辯論會 蔡陣營推滿滿政績競選歌曲對抗抹黑[影]

影片來源：2020 小英發言人YouTube頻道

（中央社記者溫貴香台北28日電）總統蔡英文陣營今天再推出「有政府 會做事」台語版新競選歌曲，主打執政3年滿滿政績，蔡營發言人阮昭雄說，備戰總統辯論會，要號召「辣英粉」對抗對手陣營抹黑政績與不實謠言。

2020總統蔡英文競選連任辦公室今天再推出最新競選主題曲「有政府 會做事」MV，邀請音樂創作人「朱頭皮」製作並親自演唱，以輕鬆的台語「唸歌」旋律，細數蔡總統執政3年來滿滿的政績。

阮昭雄下午表示，在總統大選電視辯論會前，推出主打政績牌的競選歌曲，要號召「辣英粉」一同對抗對手陣營對政府政績的抹黑和不實謠言。

3場政見發表會後，唯一一場總統大選電視辯論會明天下午公視登場。阮昭雄說，面對對手陣營層出不窮的假資訊、偏離真相的謠言數據，以及對蔡英文政府政績成果的抹黑等負面攻勢，蔡營以紮紮實實的政績回應，推出第3波競選歌曲「有政府 會做事」MV。

有別於先前推出嘻哈風RAP「台灣隊長」及搖滾熱血曲風的「自信勇敢 咱的名」，阮昭雄說，「有政府會做事」以濃厚的台式「唸歌」風格，加上「洗腦」的旋律與節奏，歌詞中的「會曉做代誌，毋驚甲人比！台灣好幾百年，現在是最好的時機！」，唱出小英總統與執政團隊不怕被比較，只要拿出事實與數據，大家都會看見台灣正在進步。

阮昭雄表示，朱頭皮是本土台語搖滾的代表性人物，長期關注台灣社會議題，以獨特的台語表演方式，延續本土文化、持續為土地正義發聲，這樣的精神也是民進黨一直以來堅持的。

他並分析MV中小英總統的政績，搭配朱頭皮獨有的「唸歌式」唱腔，包括台灣經濟成長、台商投資、外商也投資、再生能源、前瞻基礎建設計畫、基本工資調漲、外銷成績亮眼、長照托嬰政策、全台大減稅、旅遊補助、夜市抵用券、老舊汽機車淘汰補助、非洲豬瘟、農漁民補助、婚姻平權、轉型正義、國防自主、科技銷全球等，相信能讓民眾也琅琅上口。

阮昭雄補充說，MV選擇夜市作為拍攝場景，就是象徵總統3年來都是為庶民在打拼、政績由全民共享。

他並說，MV走濃濃復古風，不僅有復古電視機邊框，歌詞字體更是走長輩圖風格，十分吸睛，能抓住對政績有感的族群，讓大、小朋友都更容易記住小英總統的政績，也代表小英政府真的會做事。

阮昭雄表示，距離明年總統大選邁入倒數14天，台灣人民要做出正確的選擇，用選票支持真正會做事的團隊，支持總統連任，政黨票選擇民主進步黨，用民主的力量守護台灣。（編輯：楊玫寧）1081228