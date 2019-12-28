賴清德台東催票 籲年輕人出來投票

民進黨副總統候選人賴清德（右2）28日到台東催票，他強調，2020台灣要贏，呼籲選民1月11日一定要站出來投票，讓總統蔡英文連任、民進黨國會過半。中央社記者盧太城台東攝 108年12月28日

（中央社記者盧太城台東縣28日電）民進黨副總統候選人賴清德，今天到台東催票。他說，2020台灣要贏，一定要總統連任，立委過半，呼籲年輕人明年1月11日出來投票。

賴清德上午和台東青年進行早餐會，聽取年輕人意見，接著參加百工百業後援會成立和授旗，並且陪同台東立委參選人劉櫂豪車隊掃街拜票。賴清德多次呼籲再忙也要出來投票。

賴清德表示，不管是投入2020年總統大選的民進黨初選，或是事後接受蔡總統邀請當副手，都是希望台灣要贏。

賴清德說，2020台灣要贏，一定要總統連任，立委過半。剩下10幾天，雖然現在總統選情領先，也有信心會贏，但還要加倍小心，繼續打拼。第一，繼續拉票擴大勝利。第二，明年1月11日一定要出來投票，票投下去才算，再忙也要投票，尤其是年輕人。第三，總統票投蔡英文、賴清德，立委票投劉櫂豪，政黨票投民主進步黨。

賴清德一再稱讚劉櫂豪，是專業、認真、為台東著想的好立委，是台東不可多得人才，不僅公督盟評鑑第一名，爭取建設不遺餘力，尤其台東交通建設，無論是剛剛通車的南迴公路拓寬、還是明年將完成的南迴鐵路電氣化，或是正在進行環評的花東鐵路雙軌化計畫，都看到劉櫂豪在立院努力與部會溝通爭取，甚至現場會勘考察。

另外，還有幫釋迦農找出路、幫農民爭取農機補助、重視台東文化保留等。呼籲台東鄉親一定要全力相挺，讓劉櫂豪高票當選，這是對劉櫂豪的肯定，也是對台東未來發展的最好選擇。（編輯：方沛清）1081228