被質疑與解放軍會談 謝長廷臉書發文否認

（中央社記者楊明珠東京29日專電）駐日代表謝長廷今晚針對國民黨總統候選人韓國瑜陣營的質疑在臉書做回應，他說2012年去中國時沒有跟中國現役軍人吃飯，當時中央是馬英九執政，無公職的他能和解放軍談什麼？

韓國瑜競總副總幹事周錫瑋到謝長廷的臉書「叫陣」，謝長廷今晚在臉書上寫：「你跑來我的臉書留言，講些真假混淆的事情，知道是為韓國瑜今天的辯論舖路，但仍然簡單給你回應。」

針對被周錫瑋提出質疑的部分，謝長廷先說明事實指出，他2012年去中國有跟時任中共中央對台工作領導小組秘書長戴秉國和國台辦主任王毅見面，經過都有對隨行記者說明，媒體也都報導過，查谷歌（Google）或影音網站YouTube都有影片，這都不是祕密。

謝長廷說，他去廈門時，有說「好像回到兄弟的家」，因為國民黨的領導人去都說「好像回到自己家」，他則是根據自己的看法加以改變，意思當然有差，表示目前已經分家。

他認為，1992年兩岸代表是依照自己的憲法表達自己所代表的國家，所以是「憲法各表」，不是「一中各表」。「憲法共識」指回歸各自憲法，他有講沒有錯。

針對有人造謠的部分，謝長廷也做了澄清。他表示，有人造謠說他2013年去香港「進了中聯辦」，但完全沒這回事，他已澄清了很多次。

此外，針對被謠傳「2012年去中國與中國現役軍人吃飯」一事，謝長廷寫道：「2012年我去中國沒有和中國現役軍人吃飯。當時我並無公職，中央是馬英九執政，我和中國軍方能談什麼？這是常識問題。」

謝長廷說，韓國瑜今天在總統候選人辯論會上作勢要拿手板提証據，可能發現照片根本無關，又收起來，完全是演戲。

他說，何況當天只有一場時任海峽兩岸關係協會會長陳雲林的餐會，如他們有其他頭銜，穿著便服混在餐會中，那只是情報蒐集，不是會談。

針對韓國瑜陣營批「民進黨採雙重標準，抹紅韓國瑜」一事，謝長廷說，先前已說明過，時空不同，韓國瑜在中國打壓台灣最厲害的時候，不跟同仇敵愾的台灣人民在一起，高調進香港中聯辦，讓很多台灣人民憤怒、反感，認為韓國瑜跟中共一鼻孔出氣。

謝長廷臉書文末表示，這是韓國瑜自己造成的，不是誰有力量抹紅韓國瑜。（編輯：陳彥鈞）1081230