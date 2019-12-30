蔡辦：韓國瑜辯論會3創舉 帶手機手板攻擊媒體

（中央社記者顧荃台北30日電）國民黨總統候選人韓國瑜疑似在電視辯論會中違規使用手機，蔡辦發言人莊瑞雄今天說，韓國瑜辯論會有3項創舉，包括辯論帶手機、違規在交叉詰問時拿手板、對提問媒體大肆攻擊。

韓國瑜昨天疑似在電視辯論會中違規使用手機，韓營則表示從頭到尾沒有同意不用手機這件事。

蔡總統競選連任辦公室發言人莊瑞雄上午出席「選前造勢活動暨全國同步站路口拜票宣布」記者會，會後受訪時表示，在考試裡不能帶通訊器材、不能作弊，這是常識，「韓國瑜真的是奇才」，在辯論場合都有辦法做出異於常人的舉動。

莊瑞雄表示，昨天韓國瑜在辯論會創下幾個創舉，第一是公然在辯論時帶手機；第二，沒有遵照遊戲規則，交叉詰問時拿出手板；第三，針對提問媒體大肆攻擊。辯論會呈現候選人的特質，民眾可以好好評斷要投給誰。

民進黨不分區立委參選人林楚茵說，她1個月前還是媒體工作者，韓國瑜公然汙衊媒體的行為非常不適當，媒體提問環節是3位候選人陣營同意，事前講好的遊戲規則，沒想到會成為韓國瑜的攻擊目標；媒體有監督責任，只有獨裁者才會逃避媒體監督。

莊瑞雄說，一直叫陣要辯論的是韓國瑜，因為韓自認口才很好，卻對媒體提問大肆攻擊；媒體提出來的問題，讓候選人足以做適當澄清或解釋，尤其兩岸問題，是總統選舉中的重中之重，或是涉及公共利益、私德的部分，也有義務要對民眾說清楚，怎麼會用汙衊媒體的方式，讓人傻眼、大開眼界。

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜回答時拿出手板是為讓民眾更清楚知道答詢內容、讓人民更清楚瞭解所表達的事情，絕非故意違規。過去都看過候選人使用手板，這對資訊接收具有正面助益，不懂為何這次辯論會不得使用。

韓國瑜競辦指出，在協調過程中也只有蔡陣營堅決反對。律師葉慶元也認為蔡陣營幕僚要求連手機都不得使用有點不可理喻，競辦再次重申，韓陣營從頭到尾沒有同意這樣的立場，也未達成共識。（編輯：張均懋）1081230