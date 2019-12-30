被韓國瑜批軟 馬英九台南輔選未多談

前總統馬英九（前中）30日到台南為國民黨籍立委參選人林燕祝（前左）輔選，受到熱烈歡迎，馬英九也展現親和力，應要求與民眾合影留念。中央社記者楊思瑞攝 108年12月30日

（中央社記者楊思瑞台南30日電）前總統馬英九今天在台南安排一整天的輔選行程，賣力陪國民黨立委參選人拜票。被媒體問到對國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在辯論會中形容他「軟」，馬英九沒有多做回應。

馬英九今天一大早就陪著立委參選人林燕祝到永康區的兵仔市拜票，中午到新化與選民座談；緊接著出席林燕祝在新市的車隊遊行。車隊遊行後再轉往其他選區，陪同李武龍、童小芸、蔡淑惠等立委參選人拜票。

馬英九上午被媒體問到，對韓國瑜昨天在電視辯論會中的表現如何時表示，韓國瑜「火力十足、主導全局」。媒體再詢問對於被韓國瑜形容為執政「軟」的看法，馬英九表示，辦公室已詳細說明，沒有需要再補充的地方。

媒體再詢問，會不會覺得最近的輔選行程很「硬」，馬英九說，「當然」，將全力輔選直到投票前夕。

馬英九中午在林燕祝的新化區競選總部發春聯時，吸引不少支持者前往索取。他說，昨天陸續在新北、苗栗、桃園輔選，晚上坐夜車到台南，今天在台南行程滿檔。希望不僅韓國瑜能當選，國民黨在立法院也要過半，施政才會順利。（編輯：黃世雅）1081230