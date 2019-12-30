蔡總統：長照育兒預算 將分別增到600億與千億

（中央社記者葉臻新北30日電）總統蔡英文今天說，政府一定照顧長者、孩子，長期照顧2.0經費明年開始就已新台幣400億元，未來要增加到600億元；0到6歲育兒津貼未來4年內，從目前600億元逐年增加到1000億元。

蔡總統下午到新北市淡水區、三芝區等宮廟參香，民主進步黨新北市第1選舉區（淡水區、八里區、三芝區、石門區、林口區與泰山區）立法委員參選人呂孫綾、新北第12選區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區）立委參選人賴品妤陪同。

蔡總統在金山金包里慈護宮致詞表示，政府會照顧各行各業，大家說的她都有做，「要做得更好、照顧得更好」。台灣經濟穩定成長，政府讓年輕人第一哩路走得較順、讓農民有好退休制度與受到好的照顧，「不管近海、遠海的漁民，政府都會照顧到底」。

蔡總統稱讚賴品妤是「最年輕的老鳥」，年紀雖輕，但有社會運動、國會運作經驗，心思細膩很體貼；呂孫綾扮演外交、國防重要角色，不管國艦國造、國機國造，有呂孫綾才能順利推行。（編輯：李明宗）1081230

總統蔡英文（前中）30日下午至新北市萬里昭靈宮參香，民進黨新北市第12選區立委參選人賴品妤（左）在旁陪同，蔡總統也呼籲選民全力支持，讓民進黨國會過半。中央社記者葉臻攝 108年12月30日