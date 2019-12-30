藍營追網軍案 促謝長廷據實以告

（中央社記者王承中台北30日電）新黨不分區立委參選人邱毅今天指控，「卡神」楊蕙如在被起訴前曾赴東京與駐日代表謝長廷見面，要求謝長廷據實以告，並呼籲楊蕙如出面轉污點證人，藏匿解決不了問題。

謝長廷晚間在臉書發文表示，這次選舉他不是主角，外交部有禁令所以也沒出來助選，但藍營的總統、副總統候選人、競選副總幹事、名嘴、立委不斷在記者會、節目、政見會講到他，還到他的臉書留言，要他講話，「好像我在選舉」。

國民黨副秘書長張顯耀、蔡正元與新黨不分區立委參選人邱毅組成「耀正毅」連線，今天上午再度在國民黨召開「民進黨黑暗網軍」記者會。

對於相關議題，謝長廷28日在臉書回應國民黨總統候選人韓國瑜表示，「你說要我聯絡楊蕙如出來說明一事」，他真的不知道楊的行蹤，也無聯絡管道，「不過，你的創意總監潘恒旭和楊是20多年朋友，且以貴妃楊暱稱蕙如，關係更為密切」，或知道一些訊息，請韓就近打聽。

張顯耀則質疑遠航案表示，過去3年，民航局30多次派人到遠航進行財務檢查，發現遠航不但被淘空，還成為董事長張綱維個人向銀行借貸的工具，不僅合庫未善盡監督之責，民航局也受到上面壓力，沒善盡監督管理責任，金管會也毫無作為任由事態惡化。

對此，民航局表示，對遠航均採取高度監管態度，只要有異常，就會要求改善，一切依法行政。（編輯：蘇龍麒）1081230