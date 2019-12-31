綠擬1/14開談話會 盼臨時會處理總預算案

（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北31日電）民進黨立法院黨團書記長李俊俋今天受訪表示，將開臨時會處理總預算案，原則上會要求在明年1月14日開談話會，決定臨時會開會相關事宜。

行政院會8月15日通過民國109年度中央政府總預算案，隨後送請立法院審議。109年歲入編列新台幣2兆1022億元，較108年度預算數1兆9924億元，增加1098億元，約增5.5%；歲出共編列2兆1022億元，較108年度的1兆9980億元，增加1042億元，約增5.2%。

立法院第9屆第8會期的法定會期今天結束，而立法院會今天處理反滲透法草案等4案，未能處理109年度中央政府總預算案，勢必得開臨時會處理。

至於何時開臨時會，李俊俋受訪表示，臨時會基本上會處理總預算案，目前總預算案已審查完畢，但還沒有經過二讀、三讀程序，而今天已經休會，要開臨時會必須由1/4立委提出請求，而民進黨人數夠，因此會提案召開臨時會。

李俊俋也說，原則上會在1月14日開談話會，討論臨時會何時正式開會，以及要開幾天，這也涉及到國民黨團提出多少案與國民黨團的態度等。

李俊俋指出，臨時會正式開會後，會先進行協商，協商完成後，有爭議的部分再來處理。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，選後不管誰執政，都會替人民把關，嚴格審查總預算案，假設1月14日召開談話會，希望能有1到2天的時間讓各部會與各立委先溝通預算案，溝通後其實就會變得比較好處理，也能夠加速總預算案的審查。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則說，總預算案牽扯到國家的預算，當然要審查；待大選過後才來審查總預算案，為何反滲透法卻要在此時先審，他認為應該也是要等到選後再來處理會比較好，在大家趨於冷靜、回歸理性後，不是站在選舉的考量上，審查法案不是就更能有理性的內容可以呈現嗎。

時代力量立法院黨團幹事長徐永明則說，時力不反對在1月14日開談話會，總預算案也會從嚴審的角度出發，也希望在臨時會中，有機會處理一些法案，例如礦業法、國立大學校院校務基金設置條例等案。

立法院會期每年2次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。此外，經總統之咨請或立法委員1/4以上之請求，得開臨時會。（編輯：蘇龍麒）1081231