反同團體愛家承諾書 逾40名立委候選人簽署

2020總統及立委大選進入倒數，反同婚團體邀請各選區立委候選人簽署愛家政見承諾書，2日召開記者會公布簽署結果。中央社記者吳欣紜攝 109年1月2日

（中央社記者吳欣紜台北2日電）2020總統及立委大選下週登場，反同婚團體邀請各選區立委候選人簽署愛家政見承諾書，今天公布簽署結果。反同婚團體指出，有超過40名立委候選人響應並簽署。

2020大選在即，反同婚團體鎖定支持同婚專法的立委選區，邀請同選區的立委候選人簽署愛家政見承諾書，今天舉行記者會公布簽署情形。

根據反同婚團體公布的結果，66名支持同婚的立委中有13名立委不再選，剩下的53名同婚立委有7名在不分區名單、46名在區域立委選區中，而與46名支持同婚立委候選人的同選區其他立委候選人中，有超過40名立委候選人響應並簽署，反同婚團體也把名單放在幸福盟的官方網站上。

中華民國全國家長協會理事長陳彥志表示，政府推動同婚法案，不論是在課本或是媒體上都營造同婚是一種趨勢，但國情、文化背景不同，不應用單一價值強制推行制度來造成社會對立及價值混亂。

高雄市家長協會理事長洪志和則表示，去年愛家公投選舉前，愛家志工們忍受冷嘲熱諷，傳群組、上街頭，好不容易喚醒平日忙著拚經濟的全國家長們用民意告訴政府，呼籲這次全國家長應再次堅決反對同婚立委。

下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩則指出，「支持愛家立委、鼓勵不表態立委，不投同婚立委」是這次投票的原則，希望選民投票前先上網看自己選區的立委立場，盼望藉著選民的力量達成「2020愛家才會贏，全力支持愛家候選人」的目標。（編輯：管中維）1090102