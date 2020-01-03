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319槍擊案遭指自導自演 陳水扁告馬英九韓國瑜

最新更新：2020/01/03 14:33
前總統陳水扁（前左）3日在一邊一國行動黨成員陪同下，前往台北地檢署按鈴控告前總統馬英九、國民黨總統候選人韓國瑜及資深媒體人陳文茜涉嫌妨害名譽。中央社記者蕭博文攝　109年1月3日
前總統陳水扁（前左）3日在一邊一國行動黨成員陪同下，前往台北地檢署按鈴控告前總統馬英九、國民黨總統候選人韓國瑜及資深媒體人陳文茜涉嫌妨害名譽。中央社記者蕭博文攝　109年1月3日

（中央社記者蕭博文台北3日電）前總統陳水扁今天表示，319槍擊案發生時，馬英九、陳文茜定位成自導自演，直到現在韓國瑜還在說阿扁自導自演，因此對馬、陳、韓3人提出涉嫌妨害名譽告訴。

陳水扁今天在一邊一國行動黨成員陪同下，前往台北地檢署按鈴控告前總統馬英九、國民黨總統候選人韓國瑜、資深媒體人陳文茜。

陳水扁說，這是他第一次按鈴申告，過去他從來沒有告過人，都是擔任被告代理人或律師，但這次真的忍不住、不告不行，不然會被人當作死老鼠。

他說，不信公義喚不回，不相信2004年319槍擊案，當時的連宋競選總幹事馬英九、陳文茜在三更半夜定位成阿扁自導自演，一直到現在，韓國瑜選總統還在說是阿扁自導自演。

陳水扁說，15年過去，他被縫了3、40針，長11公分、寬2公分、深2公分的傷口已癒合，但阿扁的心痛，每一天洗澡看到傷口，心都在滴血，竟然為了選舉利益一再消費阿扁，說319案件是阿扁當總統時的秘書長邱義仁一手主導，阿扁才中槍，真的是忍無可忍，如果不提告，世間真的沒有公義，

他表示，不相信15年過去，過去專案小組的調查報告不算數，真調會總結報告不算數，馬英九當總統重新調查8年，調查到哪裡去了；蔡政府說要轉型正義，已經4年了，轉到哪裡去了，司改改到哪裡了。

陳水扁最後說，不對馬英九、陳文茜所謂自導自演的始作俑者，還有前幾天在政見發表會說阿扁自導自演的韓國瑜提告，阿扁真的死不瞑目。（編輯：李亨山）1090103

前總統陳水扁（前中）不滿319槍擊案被指為自導自演，3日到台北地檢署控告前總統馬英九、國民黨總統候選人韓國瑜及資深媒體人陳文茜涉嫌妨害名譽。中央社記者蕭博文攝　109年1月3日
前總統陳水扁（前中）不滿319槍擊案被指為自導自演，3日到台北地檢署控告前總統馬英九、國民黨總統候選人韓國瑜及資深媒體人陳文茜涉嫌妨害名譽。中央社記者蕭博文攝　109年1月3日
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