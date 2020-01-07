防範選舉奧步 韓國瑜盼共同守護民主自由

（中央社記者王承中台北7日電）國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室幕僚今天以行動劇的方式呈現可能出現的選舉奧步，韓國瑜表示，看起來好笑，但他內心酸楚，沒想到2020年的台灣還在預防這些選舉奧步，希望大家共同守護台灣的民主自由。

為防範選舉奧步，韓國瑜日前在臉書公開徵求「選舉奧步108招」，他表示，這些日子以來相信大家也看到各式千奇百怪的奧步出現，因此他徵求各位好朋友的奧步防範建議，徹底阻絕競爭對手任何惡意的選舉操作，他會選出最厲害的5則，邀請獲選者參與9日凱道競選造勢活動並贈送小禮物。

韓國瑜競選辦公室幕僚今天以行動劇方式，呈現包含苦肉計、變臉技術、半路認親、終極抹紅等網友投稿的選舉奧步，韓國瑜也特地出席到場觀看，看到幕僚在台上演出的各種選舉奧步，台下的韓國瑜也不時莞爾。

韓國瑜表示，選舉到了，每個候選人應該秉持著，寧願乾淨輸掉選舉，不要骯髒贏得選舉，選舉越乾淨，執政越乾淨，選舉越骯髒，執政越骯髒，這些奧步是提醒所有好朋友，只要選舉一到，這些花招、可怕的步數都如影隨形，希望大家提高警惕，共同守護台灣的民主自由。

他指出，剛剛看起來非常好笑，但是他內心非常酸楚，這應該是民主萌芽起步時期教導民眾要注意的選舉花招，沒想到2020年，台灣的民主已經這麼成熟，卻還在預防這些選舉奧步，這何嘗不是一種諷刺。

韓國瑜表示，選舉一到，大家都知道民進黨一定會出奧步，只是搞不清楚會變什麼花樣。不可思議設計的奧步，對台灣民主是非常大的諷刺，拜託民眾睜大眼睛，面對這些惡劣抹黑、抹紅、抹黃的，希望民眾做出理智的決定，也期待參選的政黨、政治人物要走康莊大道，不要走邪門歪道。

與會的律師葉慶元表示，最近網路上已經出現韓國瑜的合成照片，以及運用deepfakes深偽技術，將一般影片的頭像轉換成為候選人，且這不是第一次，前國民黨主席洪秀柱在4年前也遇過相似的事情，這非常糟糕，在選戰的最後關頭，若發現類似的狀況，競選總部都會提出刑事告訴，且絕不撤告。

競辦發言人何庭歡指出， 「選舉奧步108招」的徵選，沒想到各種意見如雪片般飛來，目前已收到4000多件投稿，下午將在韓國瑜的臉書公布最有創意、最腦力激盪、最有可能發生的5件投稿，「不要以為不可能，只有你想不到，沒有對手做不到」。（編輯：郭萍英）1090107