王淺秋批養網軍打韓 新文化基金會：研究提訴訟

（中央社記者王承中台北7日電）新文化基金會駁斥在臉書教學「如何打出像韓粉留言反串文」。國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今天再開記者會，譴責基金會公然說謊；新文化基金會也隨即發出聲明，強調從未利用公帑養網軍，已委由律師研究提出訴訟。

對於韓陣營的說法，新文化基金會董事長林耀文以「韓國瑜先生，您永遠不了解年輕人的明白」為題發出聲明，強調新文化基金會舉辦研習營，為的是培育下一代青年政治人才，以及提供年輕人參與公共事務的管道；所有課程內容都是公開的，也從來未有過任何「利用公帑養網軍」的教學。

王淺秋昨天召開記者會指出，駐日代表謝長廷成立的新文化基金會領取政府補助與資源，卻在臉書粉絲專頁教學「如何打出像韓粉留言反串文」，嚴重傷害台灣民主。對此，謝長廷表示，藍營把年輕人網路諷刺文章看成教學。

王淺秋今天上午再度召開記者會指出，新文化基金會再度使出「次元刀」，火速切割新文化青年工作隊，對於新文化基金會董事長林耀文批評韓陣營造假還開記者會，她嚴正譴責林耀文公然說謊。

王淺秋出示新文化青年工作隊臉書粉絲專業刪文的圖片，她質疑，把文章刪除，就能把曾做過的壞事刪掉嗎，若是問心無愧，又何必大費周章刪文。

王淺秋表示，新文化青年工作隊的臉書粉絲專頁，從主圖、簡介、官網和聯絡資訊，全都是新文化基金會的資訊，基金會對外也都是以「新文化工作隊」的臉書運作，而工作隊臉書上的電話也與新文化基金會新聞組共用。

她說，新文化基金會官方刊物的版權頁面，標註直接請讀者臉書搜尋「新文化學生工作隊」，而非基金會，而在基金會官網，更能發現新文化研習營的主辦單位也會出現基金會及工作隊，可見兩個名稱根本是互為表裡，關係密不可分。

不過，林耀文在發出的聲明中反擊，指身為國民黨的總統候選人，為什麼支持度永遠呈現落後頹勢，不要輕蔑這個世代的年輕人，他們不會只有看前排女生的小腿，他們思考的是台灣的存在還有政治人物的誠信與言行，青年要的是一位可以領導台灣，而且有擔當、重承諾的總統，不需要沒有白紙黑字的政治諧星。（編輯：謝佳珍）1090107