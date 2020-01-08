農委會：兩岸正常農產品貿易不受反滲透法影響

（中央社記者吳欣紜台北8日電）反滲透法去年底三讀通過，農委會今天表示，台灣農、漁民與中國大陸進行的農漁產品買賣及農業交流，是兩岸間正常農產品貿易、交流，不會受到反滲透法影響。

立法院去年12月31日三讀通過「反滲透法」，近來有媒體因反滲透法通過，相繼報導「強推反滲透法，賣魚到大陸恐觸法」、「農特產銷陸將惹無限麻煩」等負面報導，引起台灣農、漁民擔憂「反滲透法」實行後與中國大陸的農業貿易將有影響。

對此，農委會今天發出新聞指出，兩岸正常農業交流不涉及反滲透法規範的違法事項，台灣農、漁民與中國大陸所進行的農漁產品買賣及農業交流，是屬兩岸間正常農產品貿易、交流，不會受到反滲透法影響，而這些負面報導都屬揣測性言論並與事實相違背，呼籲外界不要再以訛傳訛、傳播錯誤訊息。

農委會表示，中國大陸是台灣重要的農產品出口市場，未來將持續協助外銷業者辦理相關參展拓銷活動及推動台灣農產品電子商務，建立台灣農產品優質、健康、安全品牌形象，也會結合中國大陸通路舉辦台灣蔬果節等多元拓銷活動，目前出口訂單多屬正常商業通路，持續成長。

農委會也重申，「反滲透法」是為反滲透行為，並非反交流行為，兩岸正常的農產品貿易及農業交流絕不會受到任何影響，請農、漁民朋友放心。（編輯：張雅淨）1090108