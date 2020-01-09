選前之夜 綠營備3萬份光復高雄紅包袋捷運站發放

（中央社記者程啟峰高雄9日電）總統蔡英文高雄市競選總部明晚將舉行選前之夜，競總今天表示，總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁明天下午將在會場附近的捷運站發送「光復高雄」紅包袋號召民眾站出來。

蔡總統高雄市競總執行總幹事康裕成、活動部主任高閔琳、活動部副主任鄭孟洳上午在競總舉行記者會，公布高雄選前之夜助講名單，並說明限量「光復高雄」紅包袋發送資訊，呼籲民眾踴躍站出來參加「光復高雄之夜」，展現保衛台灣團結氣勢。

鄭孟洳表示，為鼓勵大家搭乘大眾運輸交通工具前往選前之夜活動，陳菊、陳其邁、高雄市競總主委管碧玲明天下午5時將率員在緊鄰會場的高雄捷運鳳山西站1號出口，發送印有「光復高雄、新年快樂」的選前之夜限定版紅包袋，共計3萬份。

鄭孟洳說，紅包袋印有3隻老鼠圖像以及代表著蔡總統的競選號次的數字3，既有年味又討喜。康裕成表示，明天發送的紅包袋，內部沒有放置現金和其他物品。

高閔琳指出，「光復高雄之夜」明天傍晚6時登場，除有歌舞表演，台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安也將到場助講。

康裕成補充，蔡總統明晚也會來到高雄選前之夜晚會，晚會以20萬人為目標。

另外，國民黨總統候選人韓國瑜明晚的選前之夜則以「千軍萬馬高雄見」為主題，在高雄夢時代廣場前台糖高雄物流園區空地舉辦。韓辦表示，選前之夜場地重回高雄市長選舉的勝選之地，見證高雄崛起、南方勝利；晚會暫不預估參加人數，希望自然展現民意。（編輯：洪學廣）1090109