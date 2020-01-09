金融時報：憂中共進犯台灣 國防成選舉核心議題

（中央社記者戴雅真倫敦9日專電）「金融時報」記者席佳琳及馬思潭今天撰文指出，台灣對於中共進犯威脅的擔憂升高，而北京增強武力威嚇與言論強度，讓國防成為台灣11日大選的核心議題。

「金融時報」駐台北記者席佳琳（Kathrin Hille）以及駐北京記者馬思潭（Christian Shepherd）撰文指出，台灣與美國都憂心，中共距離實現70年來的威脅，也就是武力統一台灣越來越接近。

民進黨立委候選人吳怡農接受「金融時報」採訪表示：「解放軍過去數十年不斷對台灣武統做出投資，他們的威脅是真的。（解放軍）會達成某種程度的能力，並把選項交給北京並說，你們可以按下（進攻）按鈕。」

美國官員雖然不認為中共會使用武力，但也同意可能性不再那麼遙遠。

解放軍過去10年大規模發展武力，壓制美軍在亞洲水域及空域的自由，北京則是同時發表越來越具威嚇性的言論，而這項議題已然成為台灣這次大選的核心。

報導指出，現任總統蔡英文比起台灣過去30年來的總統更加強調國防，她在選戰中強調捍衛台灣主權與民主，對抗專制鄰國。

美國協助強化台灣國防，但在台灣的海岸之外，區域的平衡傾斜，顯示美國與中國逐漸白熱化的競爭。中國與美國的軍事專家都認為，台灣很有可能成為中美某一天發生軍事衝突的地點。

上海政法學院軍事專家倪樂雄表示，中國不會排除與美國進行持久戰，「沒有人能夠回答要如何避免，因此雙方還沒有露骨地展示敵意。這有很大可能性會變成心理戰」。

即使美國提供台灣最新戰鬥機與隱形戰機科技，台灣在沒有外援的情況下，也不太可能長時間力抗解放軍。

根據台灣與美國官員以及軍事學者分析，中共會從網攻開始著手，目的是阻斷台灣內部以及與美國的聯繫。如果得手，台灣的軍事將領將無法取得情資，也無法下令，同時也會摧毀發射飛彈所需的電子瞄準系統。

「2049計畫協會」研究員易思安（Ian Easton）表示，解放軍的衛星與太空能力發展到一個「驚人」的境界，「他們能夠摧毀美國與台灣武力的眼與耳」。

根據易思安著作引述的解放軍資訊，網攻後緊接著是飛彈與空襲，盡可能摧毀台灣多數的海空軍力，以及大眾運輸、供電及工業建設。同時間，中共潛伏在台灣的人力，以及空降武力將試圖暗殺台灣總統、高階軍事將領，並抓捕政治人物及軍事官員。

一旦確定台灣無法從空中發動攻擊，解放軍就會試圖登島，占領台灣。

根據美國軍事專家，解放軍目前缺乏船艦與飛機，把進攻的兵力帶過台灣海峽。要對抗台灣的20萬軍力，解放軍需要派出100萬人才能確保勝利。

不過，台灣僅有14個海灘適合登陸，其他1200公里海岸線都是礁石、峭壁。然而，中國分析師指出，北京去年10月完成的075型兩棲攻擊艦可能是一大進展。

倪樂雄在微博表示：「未來台海若有一戰，可大大減輕搶灘作戰的壓力。若掌握台海制空權，在先行精確轟炸後，從兩棲攻擊艦出發的陸航攻擊波可將台軍防線切成無數碎塊。」

美國高階官員表示，台灣需要的是「實質重組武力」，不要專注於昂貴的66架美國售台F-16V戰機，而是更集中於更有彈性、效益更高的武器，能夠延緩或是對抗中國軍事行動。（編輯：林憬屏）1090109