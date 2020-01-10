表態挺蔡總統連任 楊秋興：以大局為重

前高雄縣長楊秋興（圖）10日表態挺總統蔡英文連任，呼籲總統票投蔡總統，把政黨票投給親民黨。他表示，此舉是以大局為重。中央社記者程啟峰高雄攝 109年1月10日

（中央社記者程啟峰高雄10日電）總統大選倒數計時，前高雄縣長楊秋興今天對親民黨總統候選人宋楚瑜說抱歉，表態挺總統蔡英文連任，呼籲總統票投蔡總統，把政黨票投給親民黨；他表示，此舉是以大局為重。

楊秋興清晨在其臉書貼文呼籲，大家把票投給蔡總統，同時列出「剛選上市長就貪圖大位，棄高雄市政於不顧」等不支持國民黨總統候選人韓國瑜的理由。

楊秋興上午在其高雄辦公室接受媒體聯訪說明在臉書貼文挺蔡總統原委。

楊秋興表示，很感謝9年多前他競選高雄市長時，宋楚瑜一再為他站台，如今在關鍵時刻表態挺蔡總統對宋實在不好意思；他因年金改革每月收入也被砍了新台幣2萬多元，如今所以挺蔡總統全是以大局為重，他貼文挺蔡總統後，截至中午並沒有接到任何關切電話。

不過，楊秋興呼籲大家政黨票仍要投親民黨，好讓親民黨在立法院成為抗衡藍綠的第三力量。

楊秋興同時惋惜鴻海集團創辦人郭台銘這次沒出馬角逐總統大位，讓大家失去一個很好的選項。

楊秋興並期盼，蔡總統如果當選，在沒有連任壓力下，應盡力與對岸維繫良好關係，才是國家之福。他也希望，未來的高雄市長不要再以高雄為跳板，要真正做「高雄長工」，全心全力拚好市政，不負市民所託。（編輯：陳俊碩）1090110