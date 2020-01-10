馬吳朱侯新北同台 力挺韓國瑜

國民黨10日晚間在新北板橋舉辦選前之夜造勢晚會，新北市長侯友宜（前左）、總統候選人韓國瑜全國競總主委朱立倫（右2）、前總統馬英九（右3）等人共同站台，衝刺選情。中央社記者林俊耀攝 109年1月10日

（中央社記者范正祥、黃旭昇新北10日電）國民黨今天在板橋第一體育場前廣場舉辦新北市選前之夜，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜同台表達「力挺韓國瑜」，高呼「下架民進黨」。

總統暨立委選舉11日投票。今天選前之夜，國民黨最後衝刺，除了國民黨總統候選人韓國瑜在南台灣參加高雄夢時代的大型活動；馬英九、吳敦義、朱立倫、侯友宜也出席「新北WIN、中華民國就贏：新北市選前之夜」，前立法院長王金平也與會。

藍營新北選前之夜，新北市議長蔣根煌帶領議會藍營市議員與會，幾乎都到齊；立委候選人輪番上台，「新北戰將出擊」發表理念，贏得全場與會者鼓掌喝采。

不分區立委轉戰新北市第7選區（板橋東區61里）立委的柯志恩呼籲選民，讓中道理性的力量能夠續留立法院，為人民爭取權益，也讓國民黨留下改革的火種。

國民黨10日選前之夜在各地舉辦多場造勢活動，於新北市板橋區也舉辦大型造勢晚會，前立法院長王金平（中）現身催票，帶領台下選民喊出「國民黨立委席次過半」口號。右為國民黨新北市黨部主委李乾龍。中央社記者林俊耀攝 109年1月10日

抵達會場受到熱烈歡迎，許多地方民意代表和黨務幹部都主動趨前向他致意。王金平致詞時呼籲，要讓國民黨在立法院席次過半，至少要比民進黨多幾席；國民黨變成最大黨，國家才有救，立法院才能和平、理性、公正的進行立法工作。

他說，這次立委選舉，絕對不能讓民進黨在立法院的席次過半，「一旦民進黨席次過半，會是國家的災難、民主的災難，也會是立法院的災難。」

王金平質疑，民進黨喊團結全民、守護民主和壯大台灣，但是都沒做到，並不是盡責的政府。

國民黨新北市黨部主委李乾龍帶領群眾高喊，「肯定侯友宜、票投韓國瑜」。他說，侯友宜在上次新北市長選舉大贏對手30萬票，這次至少也要讓韓國瑜大贏對手30萬票以上。

吳敦義致詞時高喊，「下架蔡英文、下架『空心蔡』、上架中華民國派」，讓國民黨重返執政，贏得立法院過半席次，將不公不義法律，預算，政策，「撥亂反正」。

國民黨10日選前之夜在新北板橋舉辦造勢晚會，黨主席吳敦義（中）率領多名立委候選人登台，為選情進行最後衝刺。左為國民黨新北市黨部主委李乾龍。中央社記者林俊耀攝 109年1月10日

在現場高呼「國民黨勝利」聲中，多位與會者接棒上台講話，會場群眾聽的專心。馬英九說，這幾天到各地輔選，深感民心思變。他說，「一定要贏回中華民國」。

藍營新北選前之夜，主辦單位晚間9時宣布，現場2萬5000人，群眾報以熱烈掌聲。

侯友宜與朱立倫到場時，現場氣氛嗨到最高點。朱立倫說，民主政治就是做好繼續，做不好就要下台換人，台灣最大黨是「討厭民進黨」，民進黨執政無能但最會選舉，民進黨以各種方式抹黑、抹黃、抹紅候選人，應檢驗執政黨的卻變成檢驗在野黨，違反民主政治方式。為了兩岸和平與熱愛的國旗，必須要投票給韓國瑜。

侯友宜高喊，「守護中華民國，我愛國家，我愛國旗」，一生一世捍衛中華民國。

藍營新北選前之夜最後也與高雄夢時代活動現場進行連線，兩地與會者互道加油，高喊南北大串聯，前進總統府。（編輯：蘇龍麒）1090110

國民黨10日晚間在新北市板橋舉辦選前之夜造勢晚會，前總統馬英九（右）與國民黨主席吳敦義（左）到場，兩人在後台交換意見。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月10日

國民黨10日晚間在新北市板橋舉辦選前之夜造勢晚會，國民黨中央委員連勝文（左）與妻子蔡依珊（右）登台催票，呼籲選民票投給國民黨。中央社記者林俊耀攝 109年1月10日