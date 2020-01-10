加媒：吳釗燮示警加拿大 勿在北京要求下屈服

（中央社記者胡玉立多倫多10日專電）加拿大環球郵報（Globe and Mail）昨天報導，台灣外長吳釗燮警告加拿大，指屈服於北京要求是不智之舉。

華為財務長孟晚舟引渡聽證會預定20日再度舉行，中國要求加拿大將她釋放的呼聲愈來愈強烈。吳釗燮在台灣大選前幾天於一項訪談中，向環球郵報分享了台灣面對中國壓力的經驗談，指試圖安撫中國是有風險的。

吳釗燮在訪談表示：「台灣的經驗是，如果我們屈從中國的要求，中國總會再提出更多要求。所以，對付中國最好的方法，應是思想契合的國家共同努力應對局勢，而非『討好中國』。現代文明不能接受劫持人質這樣的作法。」

孟晚舟於2018年12月被捕，加中之間的外交經濟爭端不斷升級，加拿大進口中國商品遭拒，中國也隨即逮捕兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor），並指控他們違反國家機密法；這些均被視為報復舉動。

吳釗燮指出，「中國的威權擴張主義，台灣首當其衝。台灣人也在沒有任何明顯不當行為的情況下，被中國逮捕。」

人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）列出一份近年來在中國「人質外交」下遭到挾持的名單，這些人質分別來自加拿大、台灣、美國、日本、澳洲，英國和香港。

根據加拿大法律，司法部長拉梅提（David Lametti）可隨時介入終止對孟晚舟的引渡程序。孟晚舟引渡聽證會訂20日再度開始，但華為和中國政府已指控有關她的引渡案是出於政治動機。加拿大有部分政壇資深人士包括前總理克瑞強（Jean Chrétien）在內，主張釋放孟晚舟，好讓加中關係恢復正常。

渥太華大學台灣研究共同主席史國良（Scott Simon）對此表示，此時釋放孟晚舟，等於是在鼓勵中國將來更加利用「人質外交」，因為這表示它是奏效的。

史國良還警告說，就算釋放孟晚舟讓囚禁在中國的加拿大人獲釋，也不太可能使加中關係恢復正常，「我們不能再回頭」。

史國良建議加拿大認真看待吳釗燮的警告。他說，台灣與中國大陸如此靠近，加拿大可以從台灣身上學到「很多教訓」。

不過，環郵也同時報導了數位中國學者抨擊台灣的說法，指台灣政客自私自利，不值得信任；釋放孟晚舟符合加拿大最大利益。（編輯：陳永昌）1090110