半島電視台：香港已成兩岸關係新挑戰

（中央社記者何宏儒安卡拉12日專電）評論指出，中國國家主席習近平一年前揭示的「一國兩制」計畫，使「台灣生存」成為台灣大選焦點。「反送中」抗爭扭轉了台灣選情，但香港也已成為兩岸關係新的挑戰。

半島電視台（Al Jazeera）網站今天刊登自由撰稿人拉奧（Violet Law）題為「台灣大選壓倒性連任，中國不會讓蔡英文風平浪靜」（Tsai faces choppy China waters after Taiwan election landslide）文章指出，狹窄台灣海峽堪稱舉世最顯著政治和意識形態分界線，台灣的選舉政治長期在對岸造成巨大迴響。

中華民國總統蔡英文於11日以逾57%得票率連任，超過1900萬選民中，有近3/4投下選票。對台灣和海外大部分觀察家而言，選舉結果符合預期，美國國務院稱讚這場選舉證明台灣是「世界一股良善的力量」。

不過，這個選舉結果猶如一拳打在北京肚子上。中國官媒以「反中國政治勢力」抨擊蔡總統連任，稱這是對「兩岸關係和平發展的威脅」。

儘管蔡總統沒有改變現狀，在她2016年首度當選後不久，中國就開始對台施壓。禁止陸客來台之外，台灣的友邦也遭到施壓轉投中華人民共和國懷抱，蔡總統稱之為「金錢外交」。

僅僅一年前，中國國家主席習近平在對台談話中揭示將採行「一國兩制」的計畫。這項談話助長選情出現變化，使得台灣生存成為焦點。與「亡國感」諧音的「芒果乾」說法很快變成流行語，尤其是在年輕選民間。

接下來，香港於去年6月爆發抗議風潮，震撼許許多多台灣人。

居住香港的中國觀察家程翔在台北觀選時告訴半島電視台：「非常真實，因為北京對台灣的計畫非常明確。」

他說：「的確，蔡英文在選戰中提到香港，這很有說服力，告訴選民台灣的民主正是香港抗議人士正在奮力爭取的。」

就算北京懷抱任何期望，這場選舉代表台灣人堅決放棄「一國兩制」，即使是蔡總統的主要對手國民黨候選人韓國瑜也一樣。

韓國瑜的庶民取向選戰風格有點類似美國總統川普。他不批評港府鎮壓「反送中」示威，接下來又徹底改變，表示台灣不能實施一國兩制，除非over my dead body（踏過我的屍體）。選舉結果，就連在2018年底讓他選上巿長的高雄市，他都慘敗。

選前之夜，蔡總統的支持者湧入總統府外的凱達格蘭大道高呼「凍蒜」。一片綠海中可看見幾個黑布條，其中之一寫著「期盼記取港人血淚教訓 喚醒保衛台灣的良知」，群眾高呼「台灣加油、香港加油」。

長達半年的香港抗議潮受到台灣民眾高度關注。華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）駐台資深研究員寇謐將（J. Michael Cole）告訴半島電視台：「近期香港亂局使台灣人更為堅信，依照北京所提統一條件—而且永遠都得依照北京的條件—台灣的政治自由無庸置疑將會付出代價。」

香港亂局幫蔡總統多大的忙，讓她在2018年地方選舉失利之後得以扭轉民進黨的命運，政治專家對此看法不一。但他們全都同意，香港已成為兩岸關係新的挑戰。

若無數千人，至少也有數百名香港抗議人士向台灣尋求庇護，蔡總統曾表示不會推動難民法立法。但在她連任後，預期政府將面臨日增壓力，原因不只是北京在香港議題上讓步的可能性微乎其微。倘若蔡總統不採取行動，她有失去執政根基的風險。

專精於台、港社會運動的美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）政治學博士候選人南樂（Lev Nachman）說：「這會傷害民進黨聲譽，損及年輕選票。」

但是如果蔡總統真的採取幫助流亡港人的行動，卻有激怒中國的風險。

寇謐將說：「如果北京開始將台灣視為香港運動人士尋求徹底破壞香港或中國穩定的跳板，北京可能會反過來決定對台灣進行報復，事態發展可能破壞台灣的國家安全。」

蔡總統連任後有一件事是確定的─台、港剛展現出的團結氣勢將使波濤洶湧的政治局勢更加凶險。（編輯：韋樞）1090112