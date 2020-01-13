立院龍頭爭霸 柯文哲：民眾黨無法影響

針對未來立法院龍頭寶座，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（左2）12日表示，民主進步黨單獨過半，民眾黨就是「不關鍵少數」，所以人選大概民進黨就已經決定了，民眾黨無法影響。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 109年1月12日

（中央社記者邱俊欽桃園機場12日電）針對未來立法院龍頭寶座，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天表示，民主進步黨單獨過半，民眾黨就是「不關鍵少數」，所以人選大概民進黨就已經決定了，民眾黨無法影響。

台北市長柯文哲今晚搭機出訪歐洲，將前往捷克布拉格、拉脫維亞、愛沙尼亞進行城市交流訪問，他深夜抵達桃園國際機場時，受到不少搭機旅客熱情歡迎，並希望與他合影留念，氣氛熱烈。

柯文哲接受媒體聯訪時，被問到民眾黨未來在國會如何與其他政黨合縱連橫，他說「並沒有什麼合縱連橫」，這次立委選舉民進黨單獨過半，民眾黨就是「不關鍵少數」，所以「他們要怎麼幹就怎麼幹」。

柯文哲說，民眾黨接下來就是兩個功用，一個是示範，一個是學習，許多國政都需要熟悉。

至於立法院院長、副院長的選舉，柯文哲指出，在民進黨單獨過半的情形，人選大概民進黨就已經決定了，民眾黨也沒有辦法去影響他們。

記者問到如何解開兩岸關係的現有僵局，柯文哲說，這次總統大選，有人說「共產黨是國民黨的豬隊友」，而選票也反映台灣民意的態度，因此「面對問題是解決問題的第一步」；中國大陸常常推出惠台措施，結果台灣人越跑越遠，代表過去打壓方式還是有問題，因此「西風和太陽」的故事還是要記住。

柯文哲也說，民主政治是顯現新民意的方法，既然台灣的新民意是這樣，在談論兩岸關係時，既然對岸最喜歡講在既有的基礎之上，那台灣的選票也是在既有的政治基礎之上，他認為「再看看怎麼調整，雙方都需要智慧」。（編輯：陳彥鈞）1090113