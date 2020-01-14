蔡總統連任就跳海慶祝 王世堅：擇時履諾

總統大選落幕，民進黨籍台北市議員王世堅曾指出，總統蔡英文若連任就會跳海慶祝，他14日表示，一諾千金，將擇時慶祝。圖為王世堅2008年實踐承諾跳海。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北14日電）總統大選落幕，民進黨籍台北市議員王世堅去年2月曾指出，總統蔡英文若連任就會跳海慶祝，如今鄉民直呼「果然是扶龍命」。王世堅今天表示，一諾千金，將擇時慶祝。

被譽為有「扶龍命格」的王世堅，2008年立委選舉期間，他曾誇下海口說，國民黨若在台北市「八仙過海」，他就要去跳海。開票結果，真的是「八仙過海」，他後來也履行承諾到新北市三芝淺水灣跳海。

2020年大選，王世堅去年2月又喊出新賭注，指稱蔡總統若連任，他會去跳海慶祝。如今被網友翻出此文，紛紛大讚「世堅是真男人」、「滿欣賞堅哥的」等回應。

王世堅下午在臉書（Facebook）發文表示，「一諾千金，誠信至上！」蔡總統順利連任，他當然會履行去年的承諾，跳海慶祝。

不過，台灣此時最需要的就是團結，不要在中國國民黨支持者的傷口上撒鹽，他不會選擇在此時敲鑼打鼓慶祝，他也不敢自稱先知，但請大家給他選擇何時慶祝的空間。

他說，再次感謝偉大的台灣人民，讓台灣大贏，也用選票告訴世界，台灣就是台灣人的台灣，2020台灣贏了，一起用愛與包容壯大國家。（編輯：戴光育）1090114