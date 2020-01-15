推新南向大型合作案 官員：醫療是重點產業

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）政府推動新南向政策，促進與東南亞國家的合作、交流。行政院官員表示，今年希望在過去累積的基礎上，進一步推動大型合作案，醫療產業輸出是重點之一，包括醫院管理系統、醫療輔具等。

總統蔡英文2016年上台後，力推新南向政策，盼促進台灣和東南亞等國的交流與合作。行政院經貿談判辦公室先前指出，新南向政策推動以來，在醫療、農業、觀光、科技與文化等方面，深化與夥伴國的實質關係；其中，國際醫療服務方面，截至去年6月底，新南向國家病患來台就醫人數約6.7萬人次，占全部國際醫療病患37.9%。

政院官員受訪時表示，未來將持續推動新南向政策，在過去累積的基礎上，「希望做幾個大案子」，醫療產業是重點之一。他舉例，醫院管理是台灣的強項，台灣可以協助東南亞國家建立智慧化的醫療管理系統，包括掛號、看診、領藥等就醫流程。

官員透露，很多東南亞國家對此都很有興趣，希望與台灣進行合作。

除了醫院管理系統，官員表示，未來也希望進一步推動醫療輔具出口到東南亞，以及新南向國家病患後送到台灣就醫。與新加坡、日本等國相比，台灣的醫療費用相對便宜，這是台灣的優勢。（編輯：林孟汝）1090115