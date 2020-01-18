總統府化身兒童樂園 陳副總統強調對幼兒重視

（中央社記者陳韻聿台北18日電）副總統陳建仁今天表示，政府已規劃加碼育兒津貼，由原來的每月新台幣2500元提高至5000元，補助年齡由0至4歲延長為0至6歲，並加速幼托公共化、拓展平價幼兒園等，希望讓孩子都得到很好的照顧。

陳副總統下午出席「2020總統府歲末聯歡，活力寶貝共團圓」活動，現場有眾多公益、社會福利和文化團體帶來的演出及遊戲、手作和美食體驗攤位。在猶如化身為遊樂園的總統府南、北苑，有約400名經濟弱勢兒童參加活動，為即將到來的農曆年增添歡樂氣氛。

陳副總統與小朋友親切互動，體驗紙藝品手作、為手繪杯簽名，還和小朋友一起玩投籃遊戲，並欣賞原住民藝術品。

陳副總統致詞時表示，政府未來將持續與民間一同努力，讓台灣不僅是經濟奇蹟和民主自由的燈塔，也是愛與關懷的燈塔。

陳副總統轉達總統蔡英文對現場所有政策推動和執行者的致意，並重申政府已規劃加碼育兒津貼，由原來的每月新台幣2500元提高至5000元，受惠兒童年齡也由0至4歲延長為0至6歲，此外還有幼兒托育準公共化、平價幼兒園等政策，目標就是希望所有孩子自0歲起就能得到很好的照顧。

陳副總統說，現在0至2歲幼兒，各類托育機構可收托人數已經達到7.4萬人，而2至6歲公立及準公共幼兒園可提供的就學名額也已經達到31.8萬名。

今天活動還有知名聲樂家簡文秀獻唱「望春風」。簡文秀1989年曾應邀在「美國布希總統就職慶祝音樂會」上獻唱，並獲數個國際音樂獎項肯定，平時熱心公益。（編輯：謝佳珍）1090118