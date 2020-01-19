幕僚：郭台銘無意選國民黨主席 規劃赴美會川普

（中央社記者王承中台北19日電）國民黨傳出勸進鴻海集團創辦人郭台銘選黨主席的聲音，永齡基金會執行長劉宥彤今天對此表示是空穴來風。另有郭台銘幕僚受訪表示，郭台銘已規劃訪美，擬拜會美國總統川普。

外界關注誰將擔任國民黨主席，有黨內人士近日提議，應仿效民進黨2008年敗選模式，由外部的郭台銘擔任黨主席，用企業經營方式重振國民黨，彼此互相成就。但郭台銘辦公室昨天回應，從未聽說此事，不回應任何空穴來風之事。

郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤上午接受媒體聯訪時表示，郭台銘在選前就曾提出「雞蛋說」，一個雞蛋若從內部突破就是新生，國民黨的改造要依靠國民黨內部的力量，國民黨現在最重要是整合黨內意見，但郭台銘不算是黨內部的人，擔任黨主席是空穴來風的消息，跟郭台銘沒有太大關係。

劉宥彤指出，雖然郭台銘跟國民黨的感情不是說斷就斷，但就選黨主席一事，並沒有任何的考慮。她認為會有這樣的傳聞，應比較屬於國民黨內部權力鬥爭下的空穴來風，刺探一下可能競爭者的動向，應該不會是實際上的狀況。

劉宥彤表示，郭台銘也即將在年節時會出國一趟，由於郭台銘出國並非單純旅行，還會拜訪朋友及處理一些事項，所以郭台銘目前也在忙著規劃出國事宜，沒有時間顧慮其他事情。

對於未來是否仍願意幫忙國民黨，劉宥彤指出，郭台銘基於中華民國派的立場，顧慮中華民國的發展，將來不管各黨各派，只要是基於為中華民國好的立場上，郭台銘都樂意提供協助，不會只是因為國民黨的關係。

郭台銘幕僚告訴中央社記者，郭台銘過往都會陪母親一同過年，而目前郭台銘也正規劃在年節期間赴美訪問，時間與國民黨主席補選時程相衝突。對於郭台銘赴美行程，幕僚透露，有可能會再度拜會川普，但目前相關行程都在安排中，還不確定。（編輯：楊凱翔）1090119