總預算40案待表決 20日中午估將完成三讀

（中央社記者葉素萍台北19日電）立法院20日將完成中央政府總預算三讀，朝野共識將通案刪減1.17%約新台幣246億元；在野黨團另外提出促轉會、黨產會預算凍結等40案，民進黨立委李俊俋表示，院會將對保留事項進行表決，中午過後應可三讀。

109年度中央政府總預算案歲入編列新台幣2兆1022億元，較108年度預算數增加1098億元，約增加5.5%；歲出2兆1022億元，較108年度預算數增加1042億元，約增5.2%。朝野黨團16日達成共識，通案刪減246億元。

在野黨團提出預算凍結等40案中，國民黨立院黨團總召曾銘宗今天受訪指出，包括促進轉型正義委員會、不當黨產處理委員會等機關，國民黨團都提出預算凍結案，藉此表態「雖然民進黨選贏，但要提醒他們依法行政，獨立行使職權」。因應明天的表決，國民黨團已祭出甲級動員令。

另外，國民黨時代，出任國營事業董事長，不得超過65歲，至多68歲，但現在卻有國營事業董事超過70歲，明顯有酬庸性質，不利專業經理人的升遷。

民進黨立院黨團書記長李俊俋表示，民進黨團也有甲級動員令，109年度中央政府總預算通刪部分246億元，其他另有40案保留事項進行表決，院會預期可順利進行，預計中午過後就會完成總預算三讀。（編輯：楊凱翔）1090119