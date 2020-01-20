高市府2度要求道歉 苦苓：舉債說法可受公評

（中央社記者陳朝福高雄20日電）作家苦苓指高雄市長韓國瑜上任沒作為迄今舉債高，並推算「罷韓省1200億」。高雄市政府今天再度發布新聞澄清並要求道歉，否則提告。苦苓回應「相關說法都可受公評。」

繼昨天發布新聞澄清，高市府新聞局再於今天清晨6時30分許透過新聞媒體群組發布新聞，要求「苦苓立即公開澄清道歉，否則提告。」

苦苓18日在其專欄指出「罷免韓國瑜，不但不會多花2億，反而會省下1200億」，苦苓表示，「一個天大的秘密沒有人注意到：韓國瑜上任高雄市長迄今，已經負債近400億元，而且什麼也沒做，錢也不知道到那裡去了。如果照這個『進度』，韓國瑜萬一做滿4年的高雄市長，他的負債總共可能達到1600億、而且還是跟現在一樣一事無成。」

高市府發布新聞回應指出，「苦苓指韓國瑜任內增加1200億債務部分，這種無根據的詆毀高雄市政府，以市府借新還舊，幫前市長陳菊擦屁股的舉債，算在韓國瑜頭上，來抹黑韓國瑜，令人不恥。」

高市府指出，自韓國瑜接任以來，必須承擔前市長所留的新台幣3300多億元債務，因此市府成立債務基金方式，每隔1、2個月就要借新債來償還即將到期的債務，所以總債務並沒有增加。

另外，為了解決之前的債務，市府秉持積極開源節流，去年決算金額的歲差短舉債14億餘元，比原先編列預算要舉債65.46億元，少了50億元左右，何來1200億元數值，如此信口開河，令人相當失望。

高市府表示，一個知名作家為創造聲量，故意詆毀高雄市政團隊的成績、抹黑韓國瑜，造成市民的錯誤認知，這樣做對得起自己的專業及良心嗎。

苦苓接受中央社記者電話採訪回應表示，他說的舉債400億元是事實，說欠債、還債也是事實，高市府在這樣的舉債方式下已沒錢可以做事了，相關說法都可受公評。明天將會發布聲明包括登報。（編輯：管中維）1090120