蔡總統：沒有改國號 前任總統也用中華民國台灣

總統蔡英文日前接受BBC訪問時提到「中華民國台灣」，部分媒體指這是改國號。蔡總統20日強調「沒有改國號」，前任總統馬英九談話時，身後的背板也是這樣寫。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北20日電）總統蔡英文日前接受BBC訪問時提到「中華民國台灣」，部分媒體指這是改國號。蔡總統今天強調「沒有改國號」，她前任總統馬英九談話時，身後的背板也是這樣寫。

蔡總統今天接受年代電視台專訪，節目晚間播出。

蔡總統在節目中表示，她「沒有改國號」，在外交的場合，不論是她自己還是友邦的元首，都是稱「中華民國台灣」；她前任總統馬英九談話時，身後的背板也是這樣寫，沒有所謂改國號的問題。

談到兩岸關係，蔡總統說，今天的情境已經不能去逃避或者是模糊化一些事情。這次選舉有一個好處，台灣人民透過選舉把意志表達出來，讓中國可以清楚的聽到台灣的民意，不是政治人物用經過修飾的語言告訴他們台灣人期待什麼。

她表示，這次選舉是一個很直接的訊息，希望中國能坐下來想想看，甚至檢討在過去一段時間，在處理跟台灣的關係上有什麼需要調整。

蔡總統表示，同樣的道理，她也必須要坐下來好好的再檢討、思考一下，要怎麼樣把這次選舉表達的意志轉化在兩岸政策裡，一方面讓台灣人民的意志可以被傳達，也持續地維持兩岸和平穩定。

至於在兩岸關係上是否會採較強硬的態度時，蔡總統說，「那也不盡然」，領導者的責任就是維持和平穩定的關係，在這次選舉表達出民眾強烈意志之後的兩岸關係，要怎麼維持和平穩定，就是要去好好思考的事情，她也希望中國方面也能好好坐下來思考一下。（編輯：蘇志宗）1090120