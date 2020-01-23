更多編輯台推薦新聞：
被點名武漢肺炎源頭 竹鼠是中國人愛吃美食
兩岸

被點名武漢肺炎源頭 竹鼠是中國人愛吃美食

零負評洋基隊長吉特 光榮前進棒球名人堂
運動

零負評洋基隊長吉特 光榮前進棒球名人堂

免疫研究新發現 科學家：有機會治療所有癌症
科技

免疫研究新發現 科學家：有機會治療所有癌症

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

外交部：中國無權矮化 籲世衛邀台參與防疫會議

最新更新：2020/01/23 11:13

（中央社記者侯姿瑩台北23日）武漢肺炎疫情升高且向外擴散，中國稱，關心台胞健康，一中原則下世界衛生組織可協助。外交部今天表示，中國政府無權就台灣參與世衛提出矮化台灣的安排，並呼籲世衛邀請台灣參與防疫會議。

針對台灣出現首例武漢肺炎新型冠狀病毒感染病例，中國外交部發言人耿爽22日表示，「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康」。關於台灣參與世衛組織（WHO），他說，在一中原則下經過兩岸協商，做出合情合理安排，「根據中方同世衛組織達成的共識，有需要時世衛組織的專家，可以赴台灣地區考察和及時援助」。

外交部發言人歐江安今天對此表示，中國外交部在武漢肺炎疫情急遽升高且持續向外擴散之際，不但未與台方據實分享疫情情資，還以「中央政府」自居，進行政治操作，企圖混淆國際視聽，「貶損我國國家主權及地位」。中華民國台灣外交部對中國類此惡劣行徑深表遺憾，並予以譴責。

她說，外交部重申，中國政府無權針對台方參與WHO而提出任何矮化台灣地位的安排，唯有台灣民選政府能代表台灣2300萬名人民，以及守護台灣人民的健康人權。

她強調，台灣目前位於全球對抗新型冠狀病毒的最前線，呼籲WHO秉持醫衛專業考量，屏除政治偏見，邀請台灣參與WHO體系防疫相關會議、機制與活動。

歐江安也呼籲國際社會，切勿忘記17年前「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）爆發時，就是因為台灣未獲納入全球疫情通報系統，無法及時取得最新疫情資訊及WHO協助，導致數十名台灣人無辜喪生的悲劇。

歐江安表示，希望中國政府記取SARS帶來的慘痛教訓並善盡國際責任，讓武漢肺炎疫情資訊公開透明，以利國際社會共同合作採取最有效的防疫作為，在最短的時間內有效控制、撲滅疫情。

因應武漢肺炎，世衛22日召開緊急會議，目前有境外移入的國家，如泰、日、韓、美都有專家受邀與會，獨缺台灣。（編輯：蘇龍麒）1090123

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報