外交部：中國無權矮化 籲世衛邀台參與防疫會議

（中央社記者侯姿瑩台北23日）武漢肺炎疫情升高且向外擴散，中國稱，關心台胞健康，一中原則下世界衛生組織可協助。外交部今天表示，中國政府無權就台灣參與世衛提出矮化台灣的安排，並呼籲世衛邀請台灣參與防疫會議。

針對台灣出現首例武漢肺炎新型冠狀病毒感染病例，中國外交部發言人耿爽22日表示，「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康」。關於台灣參與世衛組織（WHO），他說，在一中原則下經過兩岸協商，做出合情合理安排，「根據中方同世衛組織達成的共識，有需要時世衛組織的專家，可以赴台灣地區考察和及時援助」。

外交部發言人歐江安今天對此表示，中國外交部在武漢肺炎疫情急遽升高且持續向外擴散之際，不但未與台方據實分享疫情情資，還以「中央政府」自居，進行政治操作，企圖混淆國際視聽，「貶損我國國家主權及地位」。中華民國台灣外交部對中國類此惡劣行徑深表遺憾，並予以譴責。

她說，外交部重申，中國政府無權針對台方參與WHO而提出任何矮化台灣地位的安排，唯有台灣民選政府能代表台灣2300萬名人民，以及守護台灣人民的健康人權。

她強調，台灣目前位於全球對抗新型冠狀病毒的最前線，呼籲WHO秉持醫衛專業考量，屏除政治偏見，邀請台灣參與WHO體系防疫相關會議、機制與活動。

歐江安也呼籲國際社會，切勿忘記17年前「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）爆發時，就是因為台灣未獲納入全球疫情通報系統，無法及時取得最新疫情資訊及WHO協助，導致數十名台灣人無辜喪生的悲劇。

歐江安表示，希望中國政府記取SARS帶來的慘痛教訓並善盡國際責任，讓武漢肺炎疫情資訊公開透明，以利國際社會共同合作採取最有效的防疫作為，在最短的時間內有效控制、撲滅疫情。

因應武漢肺炎，世衛22日召開緊急會議，目前有境外移入的國家，如泰、日、韓、美都有專家受邀與會，獨缺台灣。（編輯：蘇龍麒）1090123