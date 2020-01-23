英駐台官員嘗試剪紙 剪出金紅雙鼠迎新年

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）今天是小年夜，在農曆豬年的最後幾天，英國駐台代表唐凱琳與副代表畢騰安一起嘗試民俗剪紙，用喜氣的金紅雙鼠迎接新年。展望未來，唐凱琳期望台英雙方在包括氣候變遷等領域進行更多合作。

為迎接農曆鼠年，不少外國駐台辦事處都在臉書發布賀歲影片。英國在台辦事處今天在臉書發布唐凱琳（Catherine Nettleton）與畢騰安（Andrew Pittam）嘗試民俗剪紙的新年影片，兩人分別拿著紅色、金色的「老鼠」，祝福大家金鼠年新年快樂，「聰明如鼠！」

展望未來，唐凱琳表示，期待台英雙方未來能在許多領域有更多合作，包括貿易、教育交流、科學合作，以及氣候變遷等領域。

畢騰安則說，這是他第一次嘗試農曆新年剪紙。新的一年，期待英國和台灣之間的人際連結更加緊密；倫敦和台北之間已有直飛航班，台灣不久前才在倫敦開設新的觀光旅遊辦事處，希望未來有越來越多英國人來到台灣。

另外，澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）也透過影片向大家拜年。在這支發布於澳洲駐台辦事處臉書的影片中，高戈銳先用台語問好，接著用中文祝福大家「鼠年大吉」。

他說，新年代表「一元復始，萬象更新」，正如4隻剛在台北市立動物園出生的澳洲無尾熊寶寶。

澳洲去年底開始遭受野火肆虐。高戈銳表示，澳洲已開始野火災後重建，感謝台灣各界的協助；他也提到，澳洲土地很大，有很多地方沒有受到影響，也有很多地方已經恢復正常，2020年，歡迎大家一起「重新發現澳洲」。

歐洲經貿辦事處也在臉書發布歐盟駐台代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）的賀年影片。高哲夫用中文祝福大家「新的一年，鼠運亨通、幸福數不盡、財運滾滾來，新年快樂」。

AIT則是昨天在臉書公布賀歲短片，用「鼠來寶」打油詩，配上內湖新館介紹畫面，AIT處長酈英傑（Brent Christensen）也在影片最後期許台美關係共享價值，來年有更多可能。（編輯：黃國倫）1090123