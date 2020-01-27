武漢肺炎疫情 總統：政府做好準備民眾不需要恐慌

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）總統蔡英文今天到南投縣惠德宮祈福並發福袋，蔡總統致詞說，民眾近期很關心武漢肺炎，政府已做好準備，防疫工作絕無打烊，大家不需要恐慌，但要做好健康管理，多洗手及量體溫。

蔡總統上午由即將卸任的民進黨立委蔡培慧、不分區立委當選人羅美玲、內政部長徐國勇、草屯鎮長簡景賢、埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆、水里鄉長陳癸佑、集集鎮長陳紀衡等人陪同，前往草屯鎮惠德宮參拜祈福並停留30分鐘發福袋，吸引大批民眾領取。

蔡總統到場前2小時，已有數百名民眾排隊等候。蔡總統參香後開始發福袋，透過維安人員引導及工作人員宣導「拱手，不握手、不拍照」，福袋發放過程快速流暢，未戴口罩的蔡總統面露微笑，一一親手發給鄉親，但仍有鄉親忍不住想合照遭維安人員請走。

蔡總統向鄉親致詞說，新的一年開始，來向南投鄉親恭賀新年，祝福大家身體健康、一切平順，也要藉今天機會向鄉親道謝支持她連任總統，國會席次也過半；這幾天放假，大家多休息，開年後一起打拚，讓台灣經濟及國家發展更好，政府會更照顧長輩、孩童與弱勢。

蔡總統表示，民眾近期很關心武漢肺炎情形，政府已做好準備，防疫工作絕無打烊，大家不需要恐慌，但大家要做好自我健康管理，多洗手及量體溫，希望大家都能落實，以保護自己與家人。

一名邱姓高中生清晨5時與姑姑從中寮鄉出發，6時抵達草屯惠德宮，獲得排隊第一名位置。邱姓高中生說，他是蔡總統的支持者，追蹤總統官方LINE得知今天發福袋行程，因此趕著一早到場，這是第一次拿到總統福袋，又能見到總統本人，感到很開心。（編輯：張芷瑄）1090127