罷韓二階段連署啟動 領銜人：韓國瑜是高雄的病毒

（中央社記者余祥台北28日電）「Wecare高雄」等團體發起罷免高雄市長韓國瑜第一階段達標，罷韓領銜人陳冠榮今天至中選會領取第二階段連署書格式，目標30天內30萬份連署書。他說，高雄市政正在染病，韓國瑜就是高雄的病毒，「一次罷免終身免疫」。

「Wecare高雄」等團體發起罷免韓國瑜，中選會17日公布確認罷韓第一階段的提議書達2萬2800多份門檻。陳冠榮、「Wecare高雄」發起人尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋等人上午至中選會領取連署書格式，並宣布第二階段罷韓連署啟動。

陳冠榮說，相信這一次高雄人會展現氣魄，可以透過選舉讓喜歡的政治人物上台，也可以透過罷免讓不適合、討厭的政治人物下台，這是憲法賦予的公民權。

他說，他身為醫生，很清楚疾病本來就起起伏伏，體溫燒燒退退，但退燒不代表疾病真的好了，若掉以輕心，疾病就很可能捲土重來；高雄市政正在染病之中，罷免韓國瑜是唯一、最好的解方，「一次罷免終身免疫」；韓國瑜就是高雄的病毒，這次會徹底予以擊潰，驅逐出高雄市。

媒體詢問，對於第二階段連署是否有信心，陳冠榮說，不只是要在60天內完成連署，目標是30天內30萬份連署書，也就是一天一萬份。

對於如何看待韓國瑜過年期間表現，陳冠榮說，六都市長中只有韓國瑜在新年期間沒有全程待在自己縣市，武漢肺炎的爆發事前可以預期，但韓國瑜在疫情爆發前不在高雄的行為，就好像明知颱風要來，還是躲回台北，非常不適任，應該要被罷免。

媒體詢問，是否有「卡罷」狀況，尹立表示，高雄市政府之前在他們舉辦遊行或場地方面做了很多阻撓，他再次呼籲政務官全面退出選委會，歷史上從未有利害關係人還擔任選委會職務的例子。

依據選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，根據去年高雄市長選舉人數228萬餘人推估，即第一階段要有2萬2800份以上的提議書，第二階段要有10%以上 、約23萬份選民簽署；第三階段投票，有效同意票數需多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上、約57萬餘票，罷免案才算通過。（編輯：黃瑞弘）1090128